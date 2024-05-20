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Demir çelik tesisinde kireç silosu devrildi: 2 kişi yaşamını yitirdi

Osmaniye'de, bir demir çelik üretim tesisinde kireç silosunun devrilmesi sonucu 2 işçi yaşamını yitirdi.

Haber Merkezi
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Demir çelik tesisinde kireç silosu devrildi: 2 kişi yaşamını yitirdi
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Toprakkale ilçesi Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir demir çelik üretim tesisi içinde yapılan ek bina çalışması sırasında kireç silosu devrildi.

Bina yapımında çalışan 2 işçi, devrilen silonun altında kalarak yaşamını yitirdi.

Bazı işçilerin de yaralanması sonucu bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Osmaniye'deki hastanelere kaldırıldı. Yaşamını yitiren işçilerin cenazesi morga götürüldü.