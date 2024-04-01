Denizli'deki kutlamalarda balkon çöktü: 1 ölü, 1 yaralı

CHP Tavas İlçe Başkanlığı binasına gelen bir grup, balkonda sevinç gösterisi yaparken iki katlı binanın birinci katındaki balkon çöktü. Yaralanan 18 kişi, ambulansla Tavas Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan Mehmet Palaz (60) yapılan tüm müdahaleye rağmen hastanede yaşamını yitirdi. Palaz'ın naaşı, Mestanağa Camisi'nde kılınan cenaze namazın ardından ilçe mezarlığında toprağa verildi. Palaz'ın uzun yıllar CHP ilçe teşkilatında çeşitli kademelerde görev yaptığı belirtildi.

Cenaze törenine, CHP Denizli Milletvekilleri Gülizar Biçer Karaca ve Şeref Arpacı, CHP İl Başkanı Ali Osman Horzum, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre kazanan Bülent Nuri Çavuşoğlu, Palaz'ın yakınları ve partililer katıldı.

Öte yandan yaralılardan 13'ü taburcu edilirken, 4'ünün tedavisinin sürdüğü öğrenildi.