Deprem bölgesinde hangi partilerin adayı önde? Sürpriz sonuçlar var!

2019 yerel seçimlerinde yüzde 67'den fazla oy aldığı Kahramanmaraş'ta sandıkların yüzde 11,6'sı açıldı ve AK Parti yüzde 40,4 ile yarışı önde götüren parti. Ancak bir önceki seçimde yer almayan Yeniden Refah Partisi (YRP) yüzde 28'den fazla oy oranıyla Maraş'taki ikinci parti olarak görünüyor.

AK Parti, istikrarlı olarak birinci parti olduğu Malatya'da açılan sandık oranı yüzde 20'ye yaklaşırken yüzde 47,8 ile birinci parti. AKP 2019 yerel seçimlerinda yüzde 68,5 oy almıştı.

Sandıkların yüzde 27,3'ünün açıldığı Gaziantep'te AK Parti'nin oy oranı yüzde 37,3. CHP'nin oy oranı bir önceki seçimde 0'ken bu seçimde yüzde 30'a çıkmış durumda, YRP ise yüzde 16 ile üçüncü parti.

Kilis'te 2019 yerel seçimlerini yüzde 47 oy oranıyla birinci bitiren AK Parti, sandıkların yüzde 58'inin açıldığı anda yüzde 24,7 ile ikinciliğe gerilemiş durumda. CHP bu seçimlerde büyük bir çıkışla yüzde 41,4 oy ornaıyla önde gidiyor.

AA verilerine göre sandıkların yüzde 13,6'sının açıldığı Adıyaman'da CHP yüzde 48,9 ile birinci parti durumunda. AK Parti, 2019'da yüzde 53 oy oranına sahip olduğu kentte yüzde 28,8'e gerilemiş görünüyor. YRP'nin oy oranıysa yaklaşık yüzde 14.

Sandıkların yüzde 22'sinden fazlasının açıldığı Diyarbakır'da DEM Parti yüzde 63'e yakın oy oranıyla birinci. AK Parti'nin oy oranı yüzde 31'den yüzde 16,8'e gerilemiş görünüyor.

Sandıklarınyüzde 40'a yakının açıldığı Elazığ'da AK Parti yüzde yüzde 40'a yaklaşan oy oranıyla ilk sırada. YRP yüzde 20,9 oy oranıyla ilde ikinci parti.

Osmaniye'de MHP'nin 2019'da yüzde 54'ü geçen oy oranı yüzde 39,6'ya gerilemiş görünüyor.

AK Parti deprem bölgesinde bir önceki seçimlere göre güçlendiği nadir illerden biri olan Hatay'da yüzde 45 ile ilk sıradaki parti.