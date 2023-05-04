Deprem bölgesinde OHAL kaldırıldı mı? Ne zaman kaldırılıyor?

Kahramanmaraş depremlerinden sonra 11 ilde ilan edilen OHAl kararı kaldırılıyor.

AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz OHAL'i kaldıracaklarını açıkladı. OHAL kararı deprem bölgesinde ne zaman kaldırılacak?

Ali İhsan Yavuz, 9 Mayıs'ta OHAL'in sona ereceğini açıkladı. Yavuz, "OHAL 9 Mayıs'ta bitecek. Ortaya herhangi handikaplar çıkmasın diye önlemler alınmıştı, bir sorun olmayacak" diye konuştu.

6 Şubat Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 10 ilde 3 aylık OHAL ilan edildiğini açıklamıştı. Daha sonra Elazığ da OHAL illeri kapsamına alınmıştı.

OHAL ilan edilen iller, Şanlıurfa, Adıyaman, Hatay, Osmaniye, Adana, Kahramanmaraş, Gaziantep, Malatya, Diyarbakır, Kilis, Elazığ olarak açıklanmıştı.

AK Partili Yavuz, seçim güvenliği ile ilgili olarak ise, "Biz araştırma yaptık, ne kadar kitle deprem bölgesinden başka illerde bulunuyor. Bu kişilerin sayısı 1 milyona yakın. Bunun 650 bini seçmen ama. Yaklaşık söylüyorum. Bu 650 bin seçmenin yaklaşık 500 bini 2019'da hangi şehirde kullanıyorsa o şehirde oy kullanabiliyor.

Dolayısıyla o ilin seçmeni haline getirmiş kendi. 'Deprem bölgesi boşaldı' deniyor ya o doğru değil. Aslında seçmen profili çok değişmemiş. AFAD ihtiyacı olan depremzede seçmenleri seçimde taşıyacak" açıklamasını yaptı.