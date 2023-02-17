Deprem dayanıklılık testi nasıl yapılır?

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ce 7.6 şiddetindeki depremler büyük acılar yaşattı. Depremde zarar gören evlerin sakinleri ve başta OHAL kapsamındaki 11 ildeki yapı sahipleri yaşamayı düşündükleri konutların depreme dayanıklılığını merak ediyor.

Deprem riski taşıyan fayların geçtiği illerdeki ev sahipleri oturdukları konutun, risk raporunu öğrenmek için belediyeler İmar Şube Müdürlüklerine başvurarak tapu ve gerekli evrakları sunarak zemin etüd raporu, statik proje ve yapı denetim raporlarını alabilirler. Apartman yöneticilerinin de bu raporu alması mümkün.

Zemin etüd raporu, statik raporlar, yapı denetim raporlarının uzmanlar tarafından incelenmesi neticesinde özel şirketlere ya da İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne başvuran vatandaşlar ayrıca karot deprem testi yaptırabiliyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi deprem dayanıklılık testi için ücret talep etmiyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ücretsiz denetliyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, "Bina Tespiti Projesi"yle 2000 yılından önce inşa edilmiş yapıları denetliyor.

Binanın risk durumunu ortaya koyan hızlı tarama yöntemleri sayesinde, bina sakinleri binaya dair bir inceleme raporu talep edebiliyor. Başvuru için herhangi bir kat malikinin müracaat etmesi yeterli oluyor.

İBB'nin raporuna göre binaların risk sıralaması

A sınıfı binalar 100 ve üzeri puan (Düşük Risk),

B sınıfı binalar 75-100 puan (Düşük Risk),

C sınıfı binalar 50-75 puan (Orta Risk),

D sınıfı binalar 25-50 puan (Yüksek Risk),

E sınıfı binalar 0-25 puan (Çok Yüksek Risk) olarak sınıflandırılıyor.

2023'te bina sağlamlık testinin ücreti ne kadardır

Bakanlığın internet sitesinde, risk tespit raporu için başvurulabilecek belediyeler, meslek odaları, kamu kurumları, üniversiteler ile özel kuruluşlar ve firmalar yer alıyor. Bina sağlamlık testinin ücreti 2-3 bin TL tutarındadır. Test için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na da başvuru yapılabilir.

Özellikle belediyeler tarafından ve sadece betondan numune alınarak yapılan tarama işlemi sonrası risk tespit raporu kısa sürede çıkıyor. Karotların alındığı, farklı işlemlerin yapıldığı ve numunelerin laboratuvarlarda incelendiği detaylı tarama testlerinin sonuçları için beklemek gerekiyor.

Riskli yapı tespitlerinin maliyetini kat malikleri öderken, karot raporu olarak da bilinen bina dayanıklılık testi sonrası binaların depreme karşı riskli olup olmadığı ortaya çıkıyor.

Karot alırken demirlerin kesilmesi büyük risk

Deprem Güçlendirme Derneği (DEGÜDER) Başkanı Sinan Türkkan, Türkiye'de şu anda deprem yönetmeliğinin çok açık olduğunu ve her şeyin net tanımlandığını belirtti. Vatandaşın oturduğu konutla ilgili tereddüdü bulunması halinde ilk iş olarak belediyeye giderek binanın mevcut projesinin alınması gerektiğini vurguladı.

Karot testi binaların dayanıklığı, betonun direnci ve kalitesi hakkında bilgi veriyor. Karot örneğinin yapının en doğru bölgesinden alınması gerekiyor. Deprem yönetmeliğine göre C20 beton standardı altında kalan yapılar riskli sayılıyor. Uzmanlar rastgele karot örneği alınmaması konusunda yapı sahiplerini uyarıyor.

Türkkan, "Mevcut proje alındıktan sonra bununla ilgili binada çalışma yapıp mevcut proje ile binanın uyumlu olup olmadığının tespitini yapıyoruz. Bu çok önemli bir konu. Çünkü resmi projeler ile binalar arasında uyumsuzluk da söz konusu olabiliyor." diye konuştu.

projenin incelenmesinin ardından teknik ekiplerin binadaki kolonların ve kirişlerin mevcut projeye uyup uymadığı ile ilgili bir rölöve çalışması gerçekleştirdiklerini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu çalışma gerçekleştirildikten sonra binada karot çalışmaları yapıyoruz. Karot çalışması sırasında betondan numune alma işlemi yapılırken mutlaka daha öncesinde donatı tespitlerinin yapılması gerekir. Düşey ve yatay donatıları tespit edip demir olmayan beton bölgeden karot alınması gerekir.

Genelde burada profesyonel ve uzman olmayan bazı ekipler kolonlardaki demirleri de keserek karot alıyor. Bu gerçekten ciddi problemlere neden oluyor. Kolonlardaki donatılar tespit edildikten sonra boşluk kalan kısımda beton numuneler alarak bunları laboratuvarda kırdırıyoruz.

Binada kullanılmış betonun taşıma kapasitesini tespit ediyoruz. Daha sonra binadaki, kolonlardaki demir miktarlarını tespit ediyoruz. Bunlar bittikten sonra kırımlar yapıp donatıları da gözümüzle görüyoruz. Yani oradaki donatı gerçekten projeye uygun mu, değil mi, düz donatı mı gibi hususları betondaki pas paylarını kaldırarak tespit ediyoruz. Daha sonra zemin etüdü yaptırıp bina ile ilgili statik analizleri gerçekleştiriyoruz."