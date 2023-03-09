Deprem mi oldu? En son depremler nerede?
Son dakikalarda deprem mi oldu? İstanbul'da deprem korkusu, Kahramanmaraş depremlerinin artçıları, irili ufaklı deprem haberleri... Türkiye depremi yaşadı, etkisi uzun sürecek. En ufak sarsıntılarda bile tedirginlik yaratan deprem gerçeği artık hayatımızın bir parçası. "Yeni deprem oldu mu?" sorusuna AFAD ve Kandilli'den yanıtlar...
Türkiye'nin Güneydoğu Bölgesi, Doğu Anadolu bölgesinin bir kısmı büyük Kahramanmaraş depremlerinden sonra beşik gibi sallanmaya devam ediyor. İrili ufaklı binlerce deprem kaydediliyor.
Deprem mi oldu, yeni deprem mi oldu araması sıklıkla yapılıyor.
İstanbul bugün büyük ölçekli olmasa da bir deprem daha hissetti. 3,9 büyüklüğündeki deprem Marmara Denizi'nde yaşandı, 7 km derinlikte oluştu. Televizyonlar son dakika bilgisiyle depremi haber verdi.
Türkiye'de depremleri en doğru ve güvenilir şekilde hangi kaynaklandan öğrenebiliriz?
Bu soruya iki kaynak olarak yanıt verebiliriz.
1. Afet ve Acil Durum Başkanlığı (AFAD)
2. Boğaziçi üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE)
Bunların yanında uluslararası deprem enstitüleri de deprem uyarısı yapmaktadır.
Türkiye'de meydana gelen son depremler şu şekilde:
TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER
KANDİLLİ RASATHANESİ VE DEPREM ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ
BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw (büyüklük) Yer Çözüm Niteliği
2023.03.09 12:59:03 36.6092 36.2413 11.3 -.- 1.5 -.- ORHANGAZI-ISKENDERUN (HATAY) İlksel
2023.03.09 12:53:13 38.8173 37.4277 8.0 -.- 1.4 -.- KULAHLI-GURUN (SIVAS) İlksel
2023.03.09 12:49:15 38.0997 36.7397 7.3 -.- 1.9 -.- FINDIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.09 12:47:37 38.1500 37.8532 14.1 -.- 2.0 -.- POLAT-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.03.09 12:40:23 38.0227 36.9512 2.6 -.- 1.9 -.- KABAKTEPE-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.09 12:34:38 38.5732 39.4305 8.0 -.- 2.2 -.- KARASAZ-(ELAZIG) İlksel
2023.03.09 12:33:08 38.5185 37.5298 7.3 -.- 1.9 -.- GUDUL-DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.03.09 12:29:39 38.1792 38.6692 5.1 -.- 3.1 3.3 ARITOPRAK-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2023.03.09 12:29:10 38.0028 36.3950 18.2 -.- 2.0 -.- ACIELMA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.09 12:25:23 37.9893 38.0302 6.1 -.- 2.7 -.- GUZELKOY-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.03.09 12:21:43 37.9338 37.4255 5.3 -.- 1.9 -.- BICIN-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
KANDİLLİ RASATHANESİ VE DEPREM ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ