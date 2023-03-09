Deprem mi oldu? En son depremler nerede?

Türkiye'nin Güneydoğu Bölgesi, Doğu Anadolu bölgesinin bir kısmı büyük Kahramanmaraş depremlerinden sonra beşik gibi sallanmaya devam ediyor. İrili ufaklı binlerce deprem kaydediliyor.

Deprem mi oldu, yeni deprem mi oldu araması sıklıkla yapılıyor.

İstanbul bugün büyük ölçekli olmasa da bir deprem daha hissetti. 3,9 büyüklüğündeki deprem Marmara Denizi'nde yaşandı, 7 km derinlikte oluştu. Televizyonlar son dakika bilgisiyle depremi haber verdi.

Türkiye'de depremleri en doğru ve güvenilir şekilde hangi kaynaklandan öğrenebiliriz?

Bu soruya iki kaynak olarak yanıt verebiliriz.

1. Afet ve Acil Durum Başkanlığı (AFAD)

2. Boğaziçi üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE)

Bunların yanında uluslararası deprem enstitüleri de deprem uyarısı yapmaktadır.

Türkiye'de meydana gelen son depremler şu şekilde:

TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER

KANDİLLİ RASATHANESİ VE DEPREM ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ

BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ



Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw (büyüklük) Yer Çözüm Niteliği

2023.03.09 12:59:03 36.6092 36.2413 11.3 -.- 1.5 -.- ORHANGAZI-ISKENDERUN (HATAY) İlksel

2023.03.09 12:53:13 38.8173 37.4277 8.0 -.- 1.4 -.- KULAHLI-GURUN (SIVAS) İlksel

2023.03.09 12:49:15 38.0997 36.7397 7.3 -.- 1.9 -.- FINDIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.03.09 12:47:37 38.1500 37.8532 14.1 -.- 2.0 -.- POLAT-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel

2023.03.09 12:40:23 38.0227 36.9512 2.6 -.- 1.9 -.- KABAKTEPE-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.03.09 12:34:38 38.5732 39.4305 8.0 -.- 2.2 -.- KARASAZ-(ELAZIG) İlksel

2023.03.09 12:33:08 38.5185 37.5298 7.3 -.- 1.9 -.- GUDUL-DARENDE (MALATYA) İlksel

2023.03.09 12:29:39 38.1792 38.6692 5.1 -.- 3.1 3.3 ARITOPRAK-PUTURGE (MALATYA) İlksel

2023.03.09 12:29:10 38.0028 36.3950 18.2 -.- 2.0 -.- ACIELMA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.03.09 12:25:23 37.9893 38.0302 6.1 -.- 2.7 -.- GUZELKOY-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel

2023.03.09 12:21:43 37.9338 37.4255 5.3 -.- 1.9 -.- BICIN-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel

KANDİLLİ RASATHANESİ VE DEPREM ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ

AFAD SON DEPREMLER (SON 100 DEPREM)