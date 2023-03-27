Depremlerin etkilediği 4 ilde ders zili yeniden çaldı

Kahramanmaraş'ın Andırın ve Ekinözü ilçelerinde öğrenciler 49 gün sonra ders başı yaptı.

Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli 11 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından 3 bin 101 öğrencinin kaydının bulunduğu Andırın ilçesindeki okullarda tadilat ve onarım çalışmalarının tamamlanması sonrasında öğrenciler için ders zili çaldı.

Kentte yarıyıl tatilinin ardından 6 Şubat'ta başlaması planlanan eğitim öğretim, depremler nedeniyle ertelenmişti.

Öte yandan Kahramanmaraş'ın 9 ilçesinde eğitim ve öğretimin başlama tarihinin valilik tarafından açıklanacağı öğrenildi.

Malatya

6 Şubat'taki depremlerin ardından Malatya'da 8 ilçede öğrenciler ders başı yaptı.

Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli 11 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Malatya'nın bazı ilçelerindeki 141 okulda öğrenciler için 49 gün sonra ders zili çaldı.

Adıyaman

6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Adıyaman'daki 5 ilçede ders zili yeniden çaldı.

Milli Eğitim Bakanlığının, 27 Mart'ta eğitimin kademeli olarak başlamasına karar verdiği Kahta, Gerger, Sincik, Samsat ve Çelikhan ilçelerinde depremin ardından ilk ders zili çaldı.

Kahta Hürriyet İlköğretim Okulu'nda yapılan törenin ardından, öğrenciler ilk ders saatini animasyon gösterileri eşliğinde oyunlar oynayarak geçirdi.

Hatay

Depremlerden etkilenen Hatay'da eğitim öğretim Reyhanlı, Arsuz, Dörtyol, Erzin, Payas, Altınözü ve Yayladağı ilçelerinde yeniden başladı.

Eğitim öğretimin başlaması dolayısıyla Reyhanlı ilçesindeki Yıldız Filiz Çalım İlkokulu'nda, Vali Vekili Oğuzhan Bingöl ve İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Öztürk'ün katılımıyla tören düzenlendi.

Depremden 49 gün sonra okula gelen öğrenciler, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sınıflara alındı.

Sınıfları dolaşan Bingöl ve Öztürk öğrencilerle bir süre sohbet etti.

Vali Vekili Bingöl, 7 ilçede 296 okulun eğitim öğretime başladığını belirtti.

Arsuz ilçesinde de eğitim öğretimin başlaması dolayısıyla Gökmeydan İlkokulu'nda tören düzenlendi.

Törende, öğrencilere depremde yapılması gerekenler konusunda bilgi verildi.

Depremden 49 gün sonra okula gelen öğrenciler, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sınıflara alındı.

Payas ilçesinde de Yunus Emre Ortaokulu'nda tören düzenlendi.

Okul Müdürü Ali Balkaya'nın eğitim öğretimin açılmasıyla ilgili konuşma yapmasının ardından öğrenciler saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı'nı okudu.

Öğrenciler daha sonra okulun bahçesindeki konteyner sınıflara alındı.