Depremzedenin asgari ücreti 13 bin 530 lira mı olacak?

Hüseyin GÖKÇE

Türkiye’de 14 ve 28 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilen seçimler, 6 Şubat deprem felaketini ikinci planda bıraktı. Seçim sonuçları netleşip yeni hükümet kurulduktan sonra gözler yavaş yavaş yeniden deprem bölgesine çevrildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, seçim döneminde verilen sözlerin tamamının yerine getirileceğini söylemesi ise toplumun birçok kesimindeki beklentiyi artırdı.

Bunların başına ise asgari ücretliler ile işverenler geliyor. Temmuz ayında yeniden belirlenecek olan asgari ücretin sınırının 500 dolar olarak çizilmesi, doların değeri dışında bu konudaki belirsizliği ortadan kaldırmış durumda. 500 doları ilk kez telaffuz eden dönemin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı ve halen Ankara Milletvekili Vedat Bilgin’di.

Bilgin, depremin yaralarının sarılmaya çalışıldığı dönemde önemli bir açıklama daha yaparak, “Deprem bölgesindeki iş gücü kaybının önlenmesi için işveren sigorta priminin devlet tarafından karşılanarak işverenin verdiği payın işçi maaşına eklenmesi yönündeki çalışmayı son aşamaya getirdik” demişti.

Ancak araya seçimin girmesiyle birlikte bu çalışma henüz hayata geçirilmedi. Seçim süreci tamamlanıp yeni kabinenin oluşmasıyla birlikte, çalıştıracak eleman bulmakta zorlanan depremzede sanayici, bu düzenlemenin bir an önce başlatılması yönündeki taleplerini dillendirmeye başladı.

Bugünkü kurlara göre, 500 dolarlık asgari ücrette, çalışanın eline 11 bin 500 lira geçecek. Eğer daha öne kamuoyuna duyurulduğu gibi, deprem bölgesinde asgari ücrette işveren payının, SGK yerine doğrudan çalışana ödenmesi halinde ise bölgede çalışan işçinin eline bugünkü kurlarla 13 bin 530 lira civarında bir ücret geçecek.

SAADET PARTİLİ ŞERAFETTİN KILIÇ: MECLİS’TE GRUP KURMAYI ARZU EDERİZ

Saadet Partisi Antalya Milletvekili Şerafettin Kılıç, Saadet Partisi olarak Meclis’te grup kurmayı arzu ettiklerini, ancak bu konunun henüz netleşmediğini söyledi. Kılıç, Meclis’te düzenlediği basın toplantısında, Numan Kurtulmuş’un TBMM Başkanlığının hayırlı olmasını dileyerek, Kurtulmuş’tan adil bir yönetim sergilemesini beklediklerini vurguladı. Yeni kabinenin açıklandığını anımsatan Kılıç, “kabinede isimlerin değiştiğini ancak zihniyet değişmediği müddetçe aynı sorunların yaşanmaya devam edeceğini, zihniyet değişimine ihtiyaç olduğunu” savundu.

Bir soru üzerine Kılıç, Meclis’te grup kurmayı Saadet Partisi olarak arzu ettiklerini, Meclis’te grup kurmanın daha verimli çalışmaların yapılmasına vesile olduğunu kaydetti. Çalışmaların devam ettiğini belirten Kılıç, henüz konunun netleşmediğini söyledi. Kılıç, “İki grup da olması mümkün tek grup da olabilir. Güçlü bir grubun her zaman daha faydalı olacağı kanaat indeyim” diye konuştu.

Bugün

Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Kimlik Numarası ve Mükellef Sayıları İstatistikleri Mayıs 2023 verilerini açıklayacak.

Yarın

TÜİK Hanehalkı Tüketim Harcaması 2022 verilerini açıklayacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Tesis İstatistikleri, Konaklama İstatistikleri (Turizm İşletme Belgeli) Nisan 2023 verilerini açıklayacak.

TÜİK Sanayi Üretim Endeksi Nisan 2023 verilerini açıklayacak.

Ulaştırma Bakanlığı Havalimanı İstatistikleri (Uçak, Yolcu, Yük ve Kargo) Mayıs 2023 verilerini açıklayacak.