Dervişoğlu'ndan İmralı-DEM görüşmesine sert yorum: Utanılacak bir şeydir

Dün gerçekleşen ve bugün detayları kamuoyuyla paylaşılan İmralı görüşmesine ilişkin İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'ndan açıklama geldi.

Bir etkinlik sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Dervişoğlu, İmralı'da tutuklu bulunan terör örgütü lideri Abdullah Öcalan ile DEM Parti temsilcileri Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan arasında yapılan görüşmeye dair önemli değerlendirmelerde bulundu.

"Utanılacak bir şeydir"

Dervişoğlu, "Bu hükümetin dünden bugüne terör örgütlerini dost, dostları terör örgütü ilan etme alışkanlıkları var. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin, Türkiye'nin geleceği için İmralı'daki cani başından medet beklemesi utanılacak bir şeydir" ifadesini kullandı.

İYİ Parti Lideri Dervişoğlu’ndan İmralı görüşmesine sert tepki

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, İmralı’da gerçekleşen Abdullah Öcalan ve DEM Partisi yetkilileri arasındaki görüşme hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Dervişoğlu, “Bir milliyetçi partinin Genel Başkanı’nın önerisiyle DEM yöneticileri Abdullah Öcalan’ı ziyaret etti. Artık orası hapishane mi, hücre mi, yoksa malikane mi, bilmiyorum. DEM yöneticileri İmralı’ya giderken, Ankara’da iki yerde demleniliyordu. Birisi Balgat’taki şato, diğeri de Beştepe’deki saray,” ifadelerini kullandı.

Sözlerine kararlılıkla devam eden Dervişoğlu, “Allah’a ant olsun, sizin huzurunuzu bozmaya devam edeceğiz. Dost düşman bunu böyle bilsin. Şimdi gelecekler ve yeni bir düşman yaratıp oluşturdukları stratejiyi, Türkiye’nin kurtuluş reçetesi diye bu aziz millete yutturmaya çalışacaklar,” dedi.