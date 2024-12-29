Bakan Kacır'dan 9 ile büyük istihdam müjdesi: 570 bin 246 kişiye iş fırsatı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Şanlıurfa’da düzenlenen GAP Eylem Planı Bilgilendirme ve İstişare Toplantısı’nda önemli açıklamalarda bulundu.

Kacır, son 22 yılda GAP bölgesindeki 9 ilde kurulan 20 organize sanayi bölgesiyle 360 bin kişiye istihdam sağlandığını hatırlatarak, bölgeye yönelik yeni bir müjde verdi.

Yeni GAP Eylem Planı kapsamında 570 bin 246 kişiye daha istihdam sağlanacağını duyuran Kacır, şu ifadeleri kullandı:

Yeni GAP Eylem Planı 570 bin kişiye istihdam sağlayacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Şanlıurfa’da düzenlenen GAP Eylem Planı Bilgilendirme ve İstişare Toplantısı’nda bölgeye yönelik yeni projeleri açıkladı.

Kacır, Yeni GAP Eylem Planı çerçevesinde bölge vizyonunun 5 öncelikli dönüşüm programıyla belirlendiğini ifade ederek, ilk programın 214 milyar lira bütçeli sulama projeleri olduğunu duyurdu. Plan kapsamında 570 bin 246 kişiye istihdam sağlanacağını belirten Kacır, bölge ekonomisine ve sosyal kalkınmaya katkı sunacak yatırımlara dikkat çekti.

496 milyar lira kaynak

Bakan Kacır, GAP Eylem Planı çerçevesinde 2024-2028 yılları arasında toplamda 198 proje için 496 milyar lira kaynak aktarılacağını açıkladı. Bu yatırımlarla bölgenin ekonomik potansiyelinin artırılması hedefleniyor.