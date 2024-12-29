M5, pandemi sonrası ambalaj yatırımına yöneldi

Eray ŞEN/ADANA

Şirketin geçmişten bugüne çalışmaları hakkında bilgi veren uzun, “Koza Matbaacılık Adana’nın en köklü şirketlerinden bir tanesi. Babam ve iki amcam 1974 yılında birlikte başlamışlar bu işe. Amcalarımın ayrılmasından sonra 2003 yılında ‘Yeni Koza’ adıyla devam eden çalışmalara ben de 2014 yılından sonra katıldım” dedi.

Gaziantep Üniversitesi Tekstil Bölümü mezunu olduğunu, Kocaeli Üniversitesi’nde de İşletme alanında yüksek lisans yaptığını anlatan Uzun, “Kardeşlerim içinde bu işte en yeni benim. Şirketin finans işlerini yönetiyorum” diye konuştu. Adana Modern Sanayi Sitesi’nde 1.250, mevcut tesisinde 2 bin 600 metrekare olmak üzere toplamda 5 bin metrekare alanda faaliyet gösterdiklerini belirten Uzun, şöyle devam etti:

“Matbaacılık sektörü evriliyor”

“Pandemiye kadar dergi, katalog, gazete gibi basılı yayın ağırlıklı çalıştık. Sürçe ile birlikte artık matbaacılık sektörü de evriliyor. Her şey dijitalleşince ya ambalaja doğru kayacaktık ya da dijital matbaacılığa doğru değişecektik. Biz ambalajı tercih ettik. Pandemi döneminde maske kutusu ile başladık. Ardından tatlı-pasta kutusu, çay kutusu, kozmetik ürünleri için kutular derken, geldiğimiz noktada üretimimizin yüzde 65-70’i ambalaj ürünlerinden oluşuyor. Dergi, afiş, broşür gibi işlerimiz az da olsa halen devam ediyor.”

Şirkette 50 kişinin üzerinde istihdam sağladıklarını ifade eden Uzun, “Ambalaj işini yaptığımız mevcut tesisimiz yeni bir yatırım ve yaklaşık 100 milyon liranın üzerinde maliyeti oldu. Tesisimizi bu sene devreye aldık” bilgisini verdi.

Adana’da ambalaj sektörünün genel durumuna değinen Uzun, “Burada bu işi yapan fazla firma yok. Bizim gibi tek kat kutu üreten kimse yok. Bu bölgedeki işletmeler bu konudaki ihtiyaçlarını daha önce İstanbul gibi diğer yerlerden karşılıyordu. Bu bize lojistik avantaj da sağlıyor. Ayrıca sektör de gelişiyor, paket servisinin artması, tek kullanımlık ürünlerin kullanımının yaygınlaşması bunun göstergeleri. Bu konudaki taleplere çok hızlı bir şekilde cevap veriyoruz. Adana dışında Diyarbakır, Gaziantep, Mersin, Niğde gibi çevre illere de hitap ediyoruz” diye konuştu.

Kısa vadede 350 bin dolar maliyetli yeni makine yatırımı da yapıklarını açıklayan Uzun, üretimde ihtiyaç duydukları teknik personel sıkıntısını aşmak için Meslek Lisesi ile koordineli çalıştıklarını kaydetti. Uzun, şu anda yüzde 5 olan ihracat oranını yukarı çekmek için dış ticaret ekibi kuracaklarını sözlerine ekledi.

Adları ‘M’ harfi ile başlayan 5 kardeş

Melda Uzun, şirketin adının kardeşleriyle bağlantısını şöyle açıkladı: “Şirketimiz Koza Matbaacılık, marka patent adımız M5. Bunun da nedeni, biz beş kardeşiz, beşimizin de adı M harfi ile başlıyor ve bütün kardeşlerin burada hisseleri var.”