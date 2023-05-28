Devlet Bahçeli: Önümüzdeki günlerde çok şey değişecektir, inşallah Türkiye değişmez

Bahçeli, Cumhurbaşkanı Seçiminin ikinci turundan sonra ilk değerlendirmesini yaptı.

Bahçeli, "14 Mayıs 2023 tarihinde yapılan Milletvekilliği genel seçimleriyle TBMM'de çoğunluğu Cumhur İttifakı'na tevdi eden Türk milleti, 28 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı ittifakının Cumhurbaşkanı adayını seçmiş, nitekim büyük Türkiye ülküsünü desteklemiştir." ifadesini kullandı.

Bahçeli özetle şunları söyledi:

"Türk demokrasisi ve siyaset tarihinde iki turlu seçimin ilk örneği yaşanmakla birlikte, seçime katılım oranının yüksekliği milli ve demokrasi şuurunun canlılığına işaret etmiştir. Türkiye'nin demokrasi standartlarında yüksek bir seviyeye ulaşmasının yanı sıra bu hususta dünya çapında mukayeseli bir üstünlük kazandığı artık hiç kimsenin ihmal edemeyeceği çarpıcı bir gerçek olarak belirginlik kazanmıştır.

İstanbul'un fethinin bir gün öncesinde aziz milletimiz bu defa parlak bir demokrasi fethi ile egemenlik haklarını ve tarihi mirasını güçlü şekilde kucaklamış, aynı zamanda kardeşlik hukukuyla var oluş namusunu koruyarak Türk ve Türkiye vizyonu ile buluşturma iradesi göstermiştir.

Hamd olsun ülkemizin önü ardına kadar açılmıştır

14 Mayıs 2023 tarihinde yapılan Milletvekilliği genel seçimleriyle TBMM'de çoğunluğu Cumhur İttifakı'na tevdi eden Türk milleti, 28 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı ittifakının Cumhurbaşkanı adayını seçmiş, nitekim büyük Türkiye ülküsünü desteklemiştir.

İstikrar ve güvenliğimiz, iç barış ve huzur ortamımız, istiklal hedeflerimiz sandıkta mümtaz ve müessir bir iradeyle müdafaa edilmiş, hamd olsun ülkemizin önü ardına kadar açılmıştır.

Milletimiz, iftira ve inkar siyasetine pirim vermemiştir. Yine milletimiz yalan ve yıkım simsarlarına itibar etmemiştir. Milli geleceğimizin zillete değil zafere müstahak olduğu da tescillenmiştir. Dünya birleşmiş ve karşımıza geçmiş, ancak Türk milletine sökmemiştir. Küresel lobiler, kulisler çıkarcılar, eyyamcılar, entrikacılar, provokatörler, kirli örgütler, sermaye çevreleri, tefeciler, bankerler, ABD'sinden AB'sine kadar tüm ülkeler zilletin fermanını okumuş fakat Çanakkale ruhunu, milli mücadele duruşunu, Cumhur'un haysiyetle perçinleşmiş ufkunu aşamamışlardır. Bilhassa 14 Mayıs seçimleri öncesi Türkiye dört bir koldan ablukaya alınmış, milli iradenin kundaklanması amacıyla her türlü iç ve dış mahreçli operasyonlar küstahça ilerletilip icra edilmiştir.

"Türk milleti 14 Mayıs ile 28 Mayıs'ta tarihi ve hür iradesini hiçbir mihrakın zincir vuramayacağını göstermiştir"

Bu kapsamda sosyal medya teröristlerin ahlaksız isnatları, ekonomik tetikçilerin azgın tehditleri, küresel medyanın zehirli emelleri, emperyalizmin karanlık senaryoları, egemen güçlerin zelil tezgahları, kanlı terör örgütlerinin hain eylem ve telkinleri, Türkiye aleyhine çalışan etki ajanlarının alçak faaliyetleri, satılmış anket şirketlerinin sahtekar servisleri, iş birlikçi köşe yazarlarının bitmek tükenmek bilmeyen rezillikleri, çürük yorumcuların ve sahte uzmanların körüklenmiş ezberleri, manşetinden nifak damlayan bazı gazetelerin anormal dezonformasyonları, ekranlarından zift gibi kara propaganda açılan bir kısım televizyon kanalının tertipleri, son tahlilde Türkiye'ye karşı beşinci kol faaliyetini aratmayacak şekilde siyaset yapan zilleti ittfakının sivri ve spekülatif teklifleri, milletimizin gözü önünde vicdan ve insaf ölçülerini çiğneye çiğneye sahnelenmiştir.

Türk milleti 14 Mayıs ile 28 Mayıs'ta tarihi ve hür iradesini hiçbir mihrakın zincir vuramayacağını göstermiştir. Bu tablo gurur verici demokratik asaletin tarih boyunca yüksek mücadelelerle tam bağımsızlık onurunun ikamesi olmayan kazanımı olarak tarihe geçmiştir. 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçiminde küresel kuşatma yarılmış, Türkiye kutup yıldızını andıran aydınlığını korumuştur.

Bundan sonra gelecek Türk asrıdır, geleceğin gücü Türkiye'dir. Türkiye Cumhuriyeti'nin yüzüncü yıldönümü taçlanmıştır. Türk ve Türkiye yüzyılı hedefine doğru adımla doğru adamla cumhurun bizahati varlığıyla kuvvetli biçimde atılmıştır.

Bu duygu ve düşüncelerle 13. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı yürekten ve samimiyetli kutluyor, Allah bahtını ve yolunu açık etsin diyorum. Ayrıca hiçbir tahrik ve aldatıcı propagandalara aldanmayarak dönek ve devşirilmiş siyaset cambazlarının ellerinin tersiyle iten, Türkiye ve cumhurun istikrar hedeflerini ön şartsız savunan ve sahiplenen vatan ve millet sevdalısı aziz dava arkadaşlarıma, Cumhur İttifakı'nın ortak paydasında buluşan tüm partilere ve bunlara gönül veren kardeşlerimize, Cumhurbaşkanımızı destekleyen aziz insanımıza teşekkür ediyorum.

"İnşallah Türkiye değişmez"

Bugün 85 milyon vatandaşımızın tamamı kazanmıştır. Bugün mazlumlar milli birlik ve kardeşliği kalbinde bayraklaştırmış herkes kazanmıştır. Bugün kucaklaşma, kaynaşma, barıma ve muhabbet kazanmıştır. Kaybeden kötülerdir, kanlı heveslerdir. Hain ve kötürüm niyetlerdir.

Cumhurbaşkanı seçiminin ülkemize milletimize demokrasimize gönül ve kültür coğrafyalarımıza hayırlı olmasını diliyorum.

28 Mayıs, fetih öncesi bir tarih olarak fethin önemi ne ise siyasete de o önemi kazandıracaktır. Önümüzdeki günlerde çok şey değişecektir, her şey değişecektir. Öyle gözüküyor. İnşallah Türkiye değişmez."