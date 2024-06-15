Devre mülk dolandırıcılığında ünlü oyuncu Yusuf Atala dahil 11 zanlı tutuklandı

Yalova merkezli Adana, Aydın, İstanbul ve Kütahya illerinde eş zamanlı düzenlenen devre mülk dolandırıcılığı operasyonunda gözaltına alınan 29 zanlından 11’i tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tutuklananlar arasında ana şirketin yönetim kurulu başkanı O.K. ve ünlü oyuncu Yusuf Atala da yer aldı.

Alınan bilgiye göre, Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı, kendilerine yüzlerce kişiden gelen şikayetler üzerine harekete geçti. Binlerce mağdurun olduğu öğrenilen olayla ilgili İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 2 yıl boyunca gizli soruşturma yürüttü.

"Bedava tatil kazandınız" diyerek dolandırmışlar

Soruşturma çerçevesinde şüphelilerin mağdurları internet, telefon, SMS gibi yollarla "bedava tatil kazandınız" diyerek Termal ilçesindeki bir otelde ağırladıkları belirlendi. Ücretsiz tatil için gittikleri otelde toplantılara zorunlu olarak katılan mağdurlara burada devre mülk hissesi satıldığı tespit edildi. Satışların yapıldığı salonda sahte alıcı ailelerin yerleştirildiği ve mağdurlara da satış için psikolojik baskı yapıldığı ileri sürüldü. Satış masalarında ise mağdurların yaşam, görüş ve giyim tarzlarına uygun personeller belirlenerek ikna edildiği ileri sürüldü.

"Kırmızı Dönem Satışı" adı altında 2. kez dolandırılmışlar

Mağdurların hukuki yoldan kendilerine sıkıntı oluşturmaması için 21 farklı şirket kurulduğu ileri sürülen zanlılar, hisse satışı yapan firmanın dosyalarını başka bir firmaya devrettiği, bu devirler sayesinde de zanlıların kendilerine ulaşılmasının engellendiği öğrenildi. Devre mülk haklarını kullanamayan vatandaşların, bir üst kategori olarak lanse edilen "Kırmızı Dönem Satışı" adı altında ikna edilerek bir kez daha dolandırıldıkları da iddialar arasında yer aldı.

Gözaltına alınan 29 şüpheliden 11 zanlı tutuklandı

Operasyonda aralarında firmaların üst düzey yöneticilerinin de olduğu toplam 29 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin tamamlanan zanlılar adliye sevk edildi. 29 zanlında 11’i tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer zanlılar ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ünlü dizi oyuncusu Yusuf Atala da tutuklananlar arasında

Tutuklananlar arasında suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçlarından ana firmanın yönetim kurulu başkanı O.K., ünlü sinema oyuncusu Yusuf Atala da yer aldı. Ünlü oyuncunun pazarlama şirketinin başında olduğu iddialar arasında. Hakim karşısına çıkan zanlılardan yine suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçlarından Ç.K, D.K, K.K, K.O, M.C., suç örgütüne üye olma suçundan da M.G.K., M.Ç, N.T.B. ve A.S. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yusuf Atala çetenin reklam yüzüymüş

Tutuklanan oyuncu Yusuf Atala’nın, çetenin reklam yüzü olduğu iddia edildi. Atala ayrıca pazarlama şirketinin başındaki isim olarak anılıyor.

Yusuf Atala kimdir?

4 Ekim 1975 İstanbul doğumlu Türk sinema, tiyatro ve dizi oyuncusu. Uzaylı Zekiye, Süper Baba, İkinci Bahar, Tatlı Hayat ve Yaprak Dökümü gibi birçok dizide rol aldı. 1981 Marmara Üniversitesi Basın Yayın Bölümü mezunu. Spikerlik ve sunuculuk diksiyonu üzerine eğitmenlik yapıyor. Kendisi gibi oyuncu olan Bükre Atala'nın babası.