Kurban Bayramı’ndan deri sektörüne 15 milyar TL’lik katkı

Türk deri sektörü, Kurban Bayramı’nda kesilecek hayvanlardan doğru kesim, yüzüm ve saklama işlemleriyle elde edilecek derilerin sektöre kazandırılmasını amaçlıyor.

Uluslararası Deri Sanayicileri Konseyi (ICT) ile Türkiye Deri Sanayicileri Derneği (TDSD) Yönetim Kurulu Başkanı ve İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği (İDMİB) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Burak Uyguner, sektör olarak Kurban Bayramı’nda doğru kesim, yüzüm ve saklama işlemleriyle bir yan ürün olan ham derilerin sektöre kazandırılmasının öncelikli hedefleri olduklarını vurguladı.

Yılda 11 milyon ham deriye ihtiyaç duyuluyor

Sektörün deri ihtiyacı hakkında açıklamalarına devam eden Uyguner, “Bu sene, 11 milyon büyükbaş derisi ve yaklaşık 50 milyon adet de küçükbaş hayvan derisine ihtiyaç duyuyoruz. Alt sektörlerimizin de büyümesiyle ihtiyaçlarımız daha da artıyor. Kurban Bayramı’nda yapılan kesimlerin yaklaşık 500 milyon TL ekonomiye katkısı var. Bu deriler, nihai ürüne yani ayakkabı, çanta, cüzdan, ceket haline getirildiğinde ise 15 milyar TL’lik bir katkı sağlanıyor. Ham deriden bitmiş ürüne yaklaşık 10 katı kadar bir değer katıyor.” dedi.

Kurban Bayramı’nın sektör için çok önemli olduğunu aktaran Uyguner, şunları söyledi: “Bayram, sektörün ham madde ihtiyacı anlamında çok önemli bir yere sahip. Türkiye’de yaklaşık 55 milyon küçükbaş hayvan, 17 milyon civarında da büyükbaş hayvan var. Her Kurban Bayramı’nda ortalama 900 bin adet büyükbaş ve 2 milyon 700 bin adet küçükbaş hayvan kesilmektedir. Bu sene de ortalamalara yakın bir seyir bekleniyor. Türkiye’de her yıl hayvan kesiminin yaklaşık yüzde 30'u Kurban Bayramı'nda gerçekleşiyor.”