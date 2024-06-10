Dikkat çeken tablo! 100 emekliden 60’ı çalışıyor ya da iş arıyor

Emekliler de artık İŞKUR kapılarında iş aramaya başladı. Yaklaşık 30 bin yaşlı vatandaş iş bulmak için İŞKUR kapısında...

Hem güncel açlık sınırının hem de asgari ücretin çok altında kalan emekli aylıkları, kriz koşullarında emeklilerin sorunlarını giderek derinleştiriyor. Bu nedenle de iş arayışında olan 60 ve üzeri yaştaki yurttaşların sayısı da artıyor.

"Geçen yıla göre yüzde 33,6 artış yaşandı"

BirGün'den Havva Gümüşkaya'nın haberine göre; 60 ve üzeri yaştaki yurttaşlar, ilerlemiş yaşlarına rağmen İŞKUR kapısında bekliyor. Yasal olarak emeklilik çağına gelen 60 ve üzeri yaş grubundaki yurttaşlar, çalışmaya devam etmek zorunda kaldı. Sayıları geçen yılın nisan ayına göre yüzde 33,6 artış yaşandı. 2023 Nisan ayında 60 ve üzeri yaştaki 20 bin 905 kişinin kayıtlı olduğu İŞKUR’da bu yıl 27 bin 937 yurttaş iş için bekliyor.

Ayrıca kayıtlı işsizlerin bekleme sürelerine yönelik veri de emeklilerin içinde bulunduğu durumu ortaya koydu. Bir yıldan uzun süredir iş bekleyen 60 ve üzeri yaştaki yurttaşların sayısı yaklaşık 5 kat arttı. Geçen yılın mayıs ayında bin 260 kişi bir yıldan uzun süredir iş arayışında olduğu Kurum’da bu sayı nisan itibarıyla 6 bin 272 kişiye yükseldi.

İşsizlik ödeneğine başvuran 60 yaş üstü yurttaşların sayısı da dikkat çekti. Ocak-Nisan döneminde 3 bin 268 işsizlik ödeneği için başvurdu. Başvuranların bin 866’sı ödenekten faydalanabildi. 2023’ün aynı döneminde 3 bin 58 yurttaş işsizlik öden eğine başvurmuş, bunlardan yüzde 50’si ödenek alabilmişti.

Ocak-Mayıs döneminde 60 ve üzeri yaştaki 5 bin 953 yurttaş İŞKUR aracılığıyla işe yerleştirildi. Geçen yılın Ocak-Mayıs dönemine ileri yaştaki 3 bin 809 yurttaş işe yerleştirilmişti.

100 emekliden 60’ı çalışıyor ya da iş arıyor

Öte yandan yaşlılık aylığı alanların 2 milyon 231 bin kişi arttığı son bir yılda SGK’iın aktif sigortalılar arasında göstermediği, sosyal güvenlik destek primi ödeyerek çalışan emeklilerin sayısı ise 546 bin kişi artarak 1 milyon 944 bin kişiye çıktı. Yaşlılık aylığı alan her 100 emekliden 17’si SGK’ye kayıtlı olarak ücretle bir başka işverenin yanında çalışıyor.

TÜİK’in işgücü istatistiklerine göre de işgücüne dahil olmayan 15 yaş ve üzeri nüfusun 4 milyon 628 bini “emekli” olduğu için işgücüne dahil bulunmuyor. Bu rakamı esas alındığında da yaşlılık aylığı alanların yüzde 60’ının ya bir işte çalıştığı ya da iş aradığı anlaşılıyor.