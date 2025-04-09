Dilan-Engin Polat çifti için Adli Tıp raporu çıktı! Çektikleri video gündem olmuştu

26 Şubat tarihinde sosyal medyada Dilan Polat'ın çektiği bir video hakkında yapılan ihbarlar sonucu İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak' suçundan re'sen soruşturma başlatılmıştı.VVideoda yer alan kişilerin Engin Polat, Alper Kürşat Polat ve Hazal Erdoğan olduğu belirlenirken, şüpheliler gözaltına alınmış, daha sonra da serbest bırakılmıştı.

Uyarıcı maddeye rastlanmadı

Soruşturma kapsamında Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu raporu hazırlandı. Raporda, Dilan ve Engin Polat'a ait kan ve idrar örneklerinde uyuşturucu ve uyarıcı maddeler ile ilaç etkin maddelerinin bulunmadığı belirtildi.