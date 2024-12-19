  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Dilan ve Engin Polat'ın mal varlıkları üzerindeki tedbir kararı kaldırılsın talebine mahkemeden ret
Takip Et

Dilan ve Engin Polat'ın mal varlıkları üzerindeki tedbir kararı kaldırılsın talebine mahkemeden ret

Kara para akladıkları gerekçesiyle yargılanan Dilan ve Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 28 sanığın yargılandığı davada mahkeme, sanıkların mal varlıkları üzerindeki tedbirlerin kaldırılması talebini reddederek duruşmayı erteledi.

Haber Merkezi
İHA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Dilan ve Engin Polat'ın mal varlıkları üzerindeki tedbir kararı kaldırılsın talebine mahkemeden ret
Takip Et

"Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" suçlarından Dilan ve Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 28 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuksuz sanıklar Dilan Polat, Engin Polat, Sezgin Polat, Alper Kürşat Polat, Sıla Doğu, Can Doğu ve Ahmet Gün katıldı.

Duruşmada 3 kişi tanık olarak dinlendi. Ardından söz alan sanıklar, tanık beyanlarını reddederek, mal varlıkları üzerindeki tedbir kararının kaldırılmasını talep etti.

Ara kararını açıklamayan mahkeme, sanıkların tedbir ve el koyma kararlarının kaldırılması taleplerinin ayrı ayrı reddine karar vererek duruşmayı 8 Nisan tarihine erteledi.

Duruşma sonrasında Engin Polat, “Söyleyecek bir şey yok, saygımız sonsuz” dedi. Sıla Doğu ise “Elbet bir gün adalet yerini bulacak. 8 Nisan'ı bekliyoruz” diye konuştu.

Gündem
Kağıthane'de sır olay: İranlı sosyal medya fenomeni pencereden düştü, kızını itfaiye kurtardı
Kağıthane'de sır olay: İranlı sosyal medya fenomeni pencereden düştü, kızını itfaiye kurtardı
Artvin'de heyelan: Hopa-Borçka karayolu ulaşıma kapandı
Artvin'de heyelan: Hopa-Borçka karayolu ulaşıma kapandı
Bakanlık açıkladı! İstanbul Boğazı gemi trafiğine açıldı
Bakanlık açıkladı! İstanbul Boğazı gemi trafiğine açıldı
CHP, e-ticarette "lisans ücreti" düzenlemesinin iptali istemiyle AYM'ye başvurdu
CHP, e-ticarette "lisans ücreti" düzenlemesinin iptali istemiyle AYM'ye başvurdu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, D-8 Zirvesi için Mısır'da: Suriye'nin toprak bütünlüğü önemli
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'nin toprak bütünlüğü önemli
Narin Güran davasında yeni gelişme: Amca Salim Güran'ın cinayet saatindeki 45 adımı dava dosyasında
Narin Güran davasında yeni gelişme: Amca Salim Güran'ın cinayet saatindeki 45 adımı dava dosyasında