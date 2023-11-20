Dink Ailesi avukatı: Yeni iddianame zaman aşımı kapsamında

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'i 2007 yılında öldüren ve geçtiğimiz günlerde cezaevinden tahliye edilen Ogün Samast hakkında yeni bir iddianame hazırlandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Samast'ın "silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek" suçundan 7 yıl 6 aydan 12 yıla kadar hapsi istendi.

İstanbul 14'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nin suç duyurusunda bulunduğu belirtilen iddianemede Samast, "suça sürüklenen çocuk" olarak yer aldı.

Hrant Dink'in eşi Rakel Dink, çocukları Arat, Delal, Sena ve kardeşi Hasrof Dink'in müşteki olarak yer aldığı iddianame, incelenmek üzere İstanbul 2'nci Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

ANKA'nın haberine göre, Samast hakkında "FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi olduğuna ilişkin somut delil elde edilemediği" ifade edilen iddianamede, "Samast hakkında ele geçirilen bir kısım delillerin örgütün yönetici ve üyeleriyle belli bir irtibatının olduğunu, bu irtibatla şüpheliler Tuncay Uzundal, Zeynel Abidin Yavuz, Erhan Tuncel, Yasin Hayal, Ersin Yolcu ve Ahmet İskender'le birlikte Samast'ın Dink cinayetini işlerken ve sonrasında örgütün çıkar ve amaçları doğrultusunda hareket ettiğini" ortaya koyduğu anlatıldı.

Ancak Dink Ailesi avukatlarından Hülya Deveci, iddianamenin öngördüğü suç maddesinin zaman aşımı kapsamımda olduğunu belirtti.

Agos'un haberine göre Deveci, iddianamenin TCK 314/2 maddesindeki suçlamayı öngördüğünü ve bu maddenin olağanüstü dava zaman aşımının 22,5 yıl olduğunu belirtti. Deveci, suç işlendiğinde Samast 18 yaşından küçük olduğu için bu sürenin üçte ikisinin uygulanacağını, bu durumda da 19 Ocak 2022'de zaman aşımının dolduğunu ifade etti.

15 Kasım'da tahliye oldu

Hrant Dink, 19 Ocak 2007'de Şişli'deki gazete binası önünde Ogün Samast tarafından silahla vurularak öldürülmüştü.

İstanbul 2'nci Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi 25 Temmuz 2011'de Samast'ı, "tasarlayarak adam öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırmıştı. Ancak olay tarihinde Samast'ın 16 yaşını bitirmiş, 17 yaşını tamamlamamış olduğunu belirten mahkeme heyeti, sanığın cezasını 21,5 yıla indirmişti. Samast'ı "ruhsatsız silah taşımak" suçundan da iki yıl hapis ve 900 lira adli para cezasına mahkûm eden mahkeme, olay tarihindeki yaşını göz önüne alarak bu cezayı da bir yıl dört ay hapis ve 600 lira adli para cezasına çevirmişti. Samast, cezaevindeyken gardiyanlara saldırdığı gerekçesiyle hakkında açılan dava kapsamında da beş yıl bir ay 13 gün hapis cezasına çarptırılmıştı.

Samast'ın örgüt üyeliğinden aldığı ceza ise zaman aşımı gerekçesiyle Yargıtay tarafından düşürülmüştü.

Samast 15 Kasım'da koşullu salıverilme kararı üzerine Bolu F Tipi Cezaevi'nden tahliye edildi.