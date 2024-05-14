Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Kıta sahanlığı bizim kırmızı çizgimizdir

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Bakan Fidan'ın açıklamaları şu şekilde;

İsrail işgalci bir güçtür. Buradaki savaş durup dururken ortaya çıkmadı. Her geçen gün ayrı bir konularla ortaya çıkıyor. Uluslararası toplum buna dur demeli. Bu bir soykırım teşebbüsü ve fiilidir. İşgale karşı direnenler terör örgütü hareketi değildir. Bu sorunu biran önce çözmeliyiz. Yoksa Netanyahu kendiyle birlikte bölgeyi yok edecek.

Miçotakis'in Türkiye ziyareti

Turizm pazarını beraber ilerletmemiz gerektiğini konuştuk. İlişkileri ilerletmek için çaba ortaya koyuldu.

'Denizparkı' konusundaki endişelerimizi ifade ettik. Kırmızı çizgimiz olan kıta sahanlığı ihlalini kabul etmeyeceğimizi ilettik.

"Netanyahu artık güvenlik sorunudur"

UAD bünyesinde süren soykırım davasında Türkiye'nin ardından Libya ve Mısır da beyanını bildirdi. Uluslararası toplumun Netanyahu hükümetine baskıyı artırması gerekiyor. Netanyahu dünya için güvenlik sorunu haline geldi.

"Sivillerin sistematik şekilde öldürülmesi insanlık suçudur"

Her şeyden önce şunu altını çizmemiz gerekiyor; Buradaki savaş durup dururken ortaya çıkan bir savaş değildir. Bir işgal var. Uluslararası toplum bu durumda hiçbir şey yapamadı. 7 Ekim'de sivillerin öldürülmesini Türkiye olarak kınadık. İsrail'in daha sonra binlerce Filistinliyi sistematik bir şekilde öldürmesi, koca bir yerleşim yerinin yaşanamaz hale getirilmesi bir insanlık suçudur.

Masum Yahudilerin toplama kamplarında öldürülmesi ne kadar yanlışsa bugün masum Filistinli çocukların yataklarında bombalarla öldürülmesi o kadar yanlış.