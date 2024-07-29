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Dışişleri Bakanlığı: Hitler'in sonu nasıl olduysa, Netanyahu'nun sonu da öyle olacak

Dışişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Soykırımcı Hitler’in sonu nasıl olduysa, soykırımcı Netanyahu’nun sonu da öyle olacak." ifadesi kullanıldı.

AA
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Dışişleri Bakanlığı: Hitler'in sonu nasıl olduysa, Netanyahu'nun sonu da öyle olacak
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Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Soykırımcı Hitler’in sonu nasıl olduysa, soykırımcı Netanyahu’nun sonu da öyle olacak. Soykırımcı Naziler nasıl hesap verdiyse, Filistinlileri yok etmeye çalışanlar da öyle hesap verecek. İnsanlık, Filistinlilerin yanında duracak. Filistinlileri yok edemeyeceksiniz." 

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