Dışişleri: Uluslararası toplumu İsrail’i durdurmak için gerekli adımları atmaya çağırıyoruz

İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentine düzenlediği saldırılarda 100'den fazla kişinin öldürüldüğü ve hastanelere yüzlerce yaralı getirildiği duyuruldu.

Dışişleri Bakanlığı, saldırı sonrası açıklama yaptı.

Açıklamada, "İsrail’in, Gazze şeridinde bugüne kadar gerçekleştirdiği yıkım ve katliamların ardından, güneydeki Refah kentine yönelik artan saldırılarından çok büyük endişe duyuyoruz. Bu harekatı, Gazze halkını kendi topraklarından sürme planının bir parçası olarak değerlendiriyoruz.

Devam eden saldırılar, Gazze’deki insani trajediyi çok daha vahim boyutlara taşıyacak ve bölgede kalıcı bir ateşkesin teminine yönelik çabalara zarar verecektir.

BM Güvenlik Konseyi başta olmak üzere, uluslararası toplumu İsrail’i durdurmak için gerekli adımları atmaya çağırıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Filistin: İsrail, Refah'a düzenlediği saldırılarla bölge sakinlerini göçe zorlamayı amaçlıyor

Filistin Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun dün gece yüz binlerce Filistinlinin sığındığı Refah kentine düzenlediği saldırılara tepki gösterdi.

İsrail'in Gazze Şeridi ve Refah'ta sivilleri hedef alan saldırıları, "halkı hava saldırılarıyla göçe zorlama politikasının bir örneği" olarak değerlendirildi.

"İşgal savaşının genişletilmesi ve derinleştirilmesinin doğuracağı yıkıcı sonuçlar" konusunda uyarıda bulunulan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Dikkat dağıtmak için yüzlerce masum Filistinli öldürüldü, yüzlercesi yaralandı, onlarcası yıkılan evlerin enkazı altında ya da duvarların arasına sıkıştı. Ve bütün bunlar iki kişiyi kurtarmak için yapıldı!"

İsrail hükümetinin iki kişiyi kurtarma bahanesiyle Refah'ta onlarca Filistinliyi öldürmesine, "Bu saldırı, İsrail'e göre bu iki kişinin (kurtarılan iki İsrailli esir) hayatının yüzlerce veya binlerce Filistinlinin hayatından çok daha önemli olduğunu gösteriyor." ifadeleriyle tepki gösterildi.

İsrail ordusunun gece saatlerinde Refah kentine düzenlediği saldırılarda 100’den fazla kişi öldürüldü, yüzlerce kişi de yaralandı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 12 bini çocuk, 8 bin 190'ı kadın olmak üzere 28 bin 340 Filistinli öldürüldü, 67 bin 984 kişi yaralandı.