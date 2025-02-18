Diyanet ocak ayında bir günde 447,6 milyon TL harcadı

Diyanet İşleri Başkanlığı ve İletişim Başkanlığı, harcamada 2025 yılına hızlı başladı. Diyanet, tek başına bir ayda 13,4 milyar TL’lik harcamaya imza attı. Bu rakam günde 447,6 milyon TL'ye karşılık geliyor.

BirGün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın verileri Diyanet İşleri Başkanlığı’nın ocak ayında yaptığı harcamayı ortaya koydu. Harcama kayıtlara 13 milyar 430 milyon 10 bin TL olarak geçti. Başkanlık, 13,4 milyar TL’lik harcamasıyla genel bütçe kapsamında 41 kamu idaresinin 28’ini geride bıraktı.

İletişim Başkanlığı'nın harcaması ne kadar oldu?

Fahrettin Altun idaresindeki İletişim Başkanlığı’nın ocak ayı harcamasının 445 milyon 414 bin TL olduğu belirtildi.

Çevre Bakanlığı'nın harcaması Diyanet'ten geride

Diyanet İşleri Başkanlığı ve İletişim Başkanlığı’nın bir ayda imza attığı harmanın toplamı ise 13 milyar 875 milyon 424’ye ulaştı. Diyanet’in harcaması itibarıyla geride bıraktığı 28 kamu kurumundan bazıları ve harcamaları ise Hazine ve Maliye Bakanlığı’ın verilerine şöyle yansıdı:

• Ticaret Bakanlığı: 4,1 milyar TL

• Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı: 10,6 milyar TL

• Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı: 4,7 milyar TL

• Kültür ve Turizm Bakanlığı: 5,2 milyar TL

• TBMM: 1,4 milyar TL