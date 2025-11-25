Diyanet’in personel alımına ilişkin detaylı bilgiler araştırılıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı 1250 Kur'an kursu öğreticisi alımı başvuru şartları ve kontenjan dağılımı gibi detaylar belli oldu. Diyanet personel alım şartları (Kasım 2025): Diyanet İşleri Başkanlığı 1250 personel alım şartı ne?

Diyanet İşleri Başkanlığı, taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere 1250 sözleşmeli Kur’an kursu öğreticisi alımı yapacağını açıkladı. Başvurular, 24 Kasım – 5 Aralık 2025 tarihleri arasında sinav.diyanet.gov.tr üzerinden gerçekleştirilecek.

Adaylarda aranan temel şartlar arasında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesindeki genel hükümler, Diyanet’in Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’ndeki ortak nitelikler ve başvuru son tarihinde ilan edilen öğrenim şartını taşıma yer alıyor.

Ayrıca, 2024 KPSSP124 puan türünden en az 50 puan almış olmak koşulu da bulunuyor.

Alımda üç ayrı grup planlandı: İlahiyat Fakültesi + Hafız (erkek) için 200 kişi, İlahiyat Fakültesi + Hafız (kadın) için 300 kişi ve sadece İlahiyat Fakültesi (kadın) için 750 kişi alınacak.

Hafız kontenjanına başvuran adayların hafızlık belgelerine sahip olmaları, ayrıca Diyanet teşkilatında aynı unvanda çalışanların aday olamayacağı da ilan edilen şartlar arasında.

Seçim süreci, KPSS puan sıralamasına göre sözlü sınav üzerinden yapılacak ve sözlü sınavda başarılı olanlar Diyanet Akademisi bünyesinde göreve alınacak.

