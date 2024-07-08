Diyarbakır ve Mardin'de yangının yaşandığı bölge 'Afet Bölgesi' ilan edildi

AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"20 Haziran 2024 tarihinde Diyarbakır ilimizin Çınar ilçesi ve köyleri ile Mardin ilimizin Mazıdağı ilçesi ve köylerinde etkili olan yangınlar sonucu 15 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, tarım alanları ve hayvanlar zarar görmüştür.

Diyarbakır ve Mardin'de yaşanan zirai alan yangınları sonrasında bölge, “Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi” ilan edilmiş olup, Devletimizin tüm imkanları hızla seferber edilmiştir.

▪️ Hayatını kaybeden vatandaşlarımızın yakınlarının ve yangından etkilenen ailelerimizin acil ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla,

*Diyarbakır ilimize 3 Milyon TL

*Mardin ilimize 2 milyon TL

olmak üzere toplam 5 milyon TL acil yardım ödeneği gönderilmiştir.

▪️ Ayrıca tarım ve hayvancılık zararlarının giderilmesi amacıyla T.C. Cumhurbaşkanlığı ve AFAD tarafından bölgeye 50 milyon TL olmak üzere toplam 55 milyon TL ödenek aktarılmıştır."