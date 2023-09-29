Diyarbakır'da trenle tır çarpıştı
Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde kontrolsüz hemzemin geçitte yük treniyle çarpışan tırın sürücüsü ağır yaralandı.
AA
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Kırıkkale'den Batman'a giden akaryakıt taşıyan tren, ilçenin Babahaki Kavşağı'ndaki kontrolsüz hemzemin geçitte Fikri S. idaresindeki 21 AEG 190 plakalı küçükbaş hayvan yüklü tırla çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle sürüklenen tırın sürücüsü ağır yaralandı.
Yaralanan sürücü ambulansla Bismil Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazada tırdaki bazı küçükbaş hayvanlar da telef oldu.