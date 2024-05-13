Diyarbakır'da zincirleme kaza! 8 araç birbirine girdi: Yaralılar var
Diyarbakır’ın merkez Sur ilçesinde 8 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada 2 kişi yaralanırken inceleme başlatıldı.
Diyarbakır Silvan Bulvarı’nda 34 BYY 562, 59 TF 492, 67 ACT 496, 21 AFG 342, 21 TB 157, 21 KD 552, 06 FN 9143 ve 07 GAL 88 plakalı otomobil, hafif ticari araç ile minibüsün karıştığı zincirleme kazada 2 kişi hafif yaralandı.
Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere sevk edildi.
Kaza sonrası yolda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Polis, ulaşımı kontrollü sağlarken kazayla ilgili inceleme başlattı.