DMM'den Lefkoşa Büyükelçiliğindeki görev değişimiyle ilgili iddialara yalanlama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçiliği görev değişimi ile ilgili manipülatif haberlerin kurgulandığının tespit edildiğini, haberlerdeki sözde diyalog ve iddiaların tamamının gerçek dışı olduğunu bildirdi.

"Haberlerin kurgulandığı tespit edildi"

DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçiliği görev değişimi ile ilgili manipülatif haberler kurgulandığı tespit edilmiştir. Sayın Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın isimlerinin de geçtiği haberlerdeki sözde diyalog ve iddiaların tamamı hayal ürünüdür. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz." ifadelerine yer verildi.