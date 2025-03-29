Dolandırıcılar şimdi de emeklinin maaşına göz dikti: Bayram ikramiyesi mesajıyla tuzağa düşürüyorlar

Bayram öncesi emeklileri hedef alan dolandırıcılar, yeni bir yöntemle vatandaşları tuzağa düşürüyor. Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre ellerindeki milyonlarca telefon numarasını kullanarak emeklilere kısa mesaj gönderen dolandırıcılar “Bayram ikramiyeniz hesabınıza yattı. Onaylamak için alttaki linki tıklayın” gibi ifadelerle kandırmaya çalışıyor.

Linke tıklayan kişilerin cep telefonlarına virüs bulaştığı ve bu sayede kişisel bilgilerin ele geçirildiği ifade ediliyor. Dolandırıcılar, uzaktan erişim yöntemiyle mağdurların banka hesaplarını ele geçiriyor, hesaplarını boşaltıyor ve hatta limit yükselterek yüksek krediler çekiyor.

Uzmanlar uyarıyor: O mesajlara asla tıklamayın

Uzmanlar hırsızların dönemsel fırsatları iyi kullandıklarını belirterek “İkramiye, maaş zammı, devlet ödemesi gibi dönemleri iyi takip edip, bunları kullanarak vatandaşları ağlarına düşürüyorlar. Size gelen mesajlara asla tıklamayın” uyarısında bulunuyor.

"Kişisel kimlik bilgilerinizi kimseye vermeyin"

Yaşlıların bu tip dolandırıcılara inanmalarının daha kolay olduğunu ve siber dolandırıcıların da oldukça iyi bir şekilde resmî kurum adları ve logolarını çok iyi bir şekilde taklit ederek kullanıldığı sahte SMS’ler, sosyal medya reklamları, internet siteleri ve e-postalar ile bayram ikramiyesi alacak vatandaşları kandırabildiğini belirten Alev Akkoyunlu, “Bazı basit kurallara uyarak ve sevdiklerinizi bilgilendirerek bu tür dolandırıcılıkların kurbanı olmaktan kurtulabilirsiniz. Kısa mesajlar, sosyal medya reklamları, sahte internet siteleri, e-postalar ve direkt aramalar da dâhil olmak üzere çeşitli kimlik avı tekniklerini kullanmaya çalışan siber dolandırıcıların hepsi kişisel bilgilerinizi çalmaya veya sizi bayram ikramiyesi gibi herkesin beklediği oldukça önemli süreçleri manipüle ederek kandırmaya çalışır. Kişisel kimlik bilgilerinizi kimseye vermeyin ve her zaman ‘www.turkiye.gov.tr’, ‘csgb.gov.tr’ ve bankacılık uygulamaları gibi resmî kaynaklardan bilgi alarak işlem yaptığınızdan emin olun” dedi.

Mağdurlar ne yapmalı?

Konuyla ilgili açıklama yapan avukatlar, bu tür siber dolandırıcılık olaylarında faillerin yakalanmasının zor olduğunu belirtiyor. Siber suçlular, genellikle yurt dışı merkezli sahte hatlar, VPN ve anonim ağlar kullanarak kimliklerini gizliyor. Ayrıca kullanılan banka hesaplarının çoğu üçüncü şahıslar üzerinden açıldığı için para akışının takibi zorlaşıyor.

Avukatlar, mağdurların derhâl hukuki yollara başvurmasını ve savcılıklara suç duyurusunda bulunmasını öneriyor. Ayrıca, dolandırıcılıkla ilgili cezai yaptırımların arttırılması gerektiğini belirten hukukçular, vatandaşların daha bilinçli hareket etmelerinin büyük önem taşıdığını vurguluyor. Hukuki süreçlerin daha etkin yürütülmesi ve siber suçlara karşı önleyici tedbirlerin artırılması gerektiği ifade ediliyor.

Uzmanlardan kritik uyarılar

Siber güvenlik uzmanları, dolandırıcıların oltalama diye tabir edilen saldırılarına karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtiyor.

Uzmanlar şunlara dikkat edilmesi konusunda uyarıyor:

* Bankalar veya resmî kurumlar hiçbir zaman SMS veya e-Posta yoluyla link göndererek bilgi doğrulaması istemez.

* “Hediye kazandınız”, “Ödemeniz alındı” veya “İkramiyeniz yattı” gibi mesajlara şüpheyle yaklaşılmalı.

* Bilinmeyen linklere tıklamadan önce mesajın doğruluğu resmî kaynaklardan teyit edilmeli.

* Telefon ve bilgisayarlar için güncel antivirüs yazılımları kullanılmalı.

* Banka hesapları düzenli olarak kontrol edilmeli ve şüpheli bir durum fark edilirse anında bankayla iletişime geçilmeli.