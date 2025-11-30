DSİ personel alımı kura tarihi ne zaman? DSİ kura tarihi belli oldu mu? soruları DSİ’ye başvuru yaparak iş sahibi olmanın hayalini kuran binlerce kişi tarafından takip ediliyor. Konuya ilişkin detaylar da netleşti.

DSİ PERSONEL ALIMI KURA TARİHİ NE ZAMAN?

1389 işçinin alımı için kura çekimi 2 Mart 2026 tarihinde noter huzurunda yapılacak. Kura sonuçları belli olduğunda detayları haberimizde paylaşacağız.

Sınav yöntemiyle 84 adet sürekli işçi kadrosuna(Ekskavatör, Dozer, Beko Loder, Yükleyici, Vinç, Greyder ve Forklift Operatörü) yapılacak alımda, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre sınava dahil edilecek adaylar; İŞKUR tarafından bildirilen başvuru sahiplerinin tamamının yer aldığı(öncelik hakkına sahip adaylarla alakalı iş ve işlemler ilgili mevzuatına göre yapılacaktır.) listelerden açık iş sayısının (ilan edilen kadro sayısı) dört katı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday 02.03.2026 tarihinde noter huzurunda çekilecek kura sonucuna göre belirlenecektir.

DSİ KURA TARİHİ BELLİ OLDU MU?

Doğrudan noter kurasıyla(sınava tabi tutulmaksızın) 1.305 adet sürekli işçi kadrosuna (Teknisyen, Aşçı Yardımcısı, Pompaj İstasyonu Operatörü, Jeofizik Teknisyeni, Fotoğrafçı, Teknik Ressam, Akaryakıtçı, Laborant Yardımcısı, Hidrolog Yardımcısı, Su Dağıtım Teknisyeni, Bekçi, Sürveyan, Düz İşçi, Döşemeci Yardımcısı, Kompresör Operatörü, Usta Yardımcısı, Alet Operatörü, Bakımcı Yağcı, Sondaj İşçisi, Şoför, Topoğraf, Treyler Operatör Yardımcısı.) yapılacak alımda, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre öncelikliler de dahil olmak üzere İŞKUR tarafından bildirilen başvuru sahipleri arasından açık iş sayısı (ilan edilen kadro sayısı) kadar asıl ve asıl sayının 4 (dört) katı kadar da yedek aday sınava tabi tutulmaksızın 02.03.2026 tarihinde noter huzurunda çekilecek kura sonucuna göre belirlenecektir.