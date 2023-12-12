Dün sadece futbol değil voleybolda da "kara gece" yaşandı

Dün Hakem Halil Umut Meler'in Ankaragücü Kulüp Başkanı Faruk Koca tarafından darp edilmesiyle ortaya çıkan skandalın bir benzeri voleybolda da yaşandı. 11 Aralık 2023 sadece futbolun değil voleybolun da "kara günü" olarak tarihe geçti.

Nicer Hotel Voleybol kulübünün resmi Instagram hesabından yapılan paylaşıma göre Dün 18.00'de gerçekleşen Adana İmamoğlu Belediye ve Nicer Hotel Voleybol arasında oynanan maçta Nicer Hotelli oyuncular ve antrenörlere küfürler yağdırılarak karşılaşmanın sağlıklı bir şekilde oynanmasına engel olundu.

Maç bitiminde ise tribünlerin boşaltılmadığı ve sporcularınının soyunma odasına girmesine engel olunduğunu söyleyen Nicer Hotel Voleybol kulübü, "Sahaya cam bardak, şişe ve yaralayıcı maddeler atılmış. Sahaya girerek kadın sporcularımız dövülmeye çalışılmıştır" açıklamasını yaptı.

Kulüp, saldırı sonucunda oyuncuları Berfin Arslan'ın yaralandığını ve dikiş atılmak üzere hastaneye kaldırıldığını bildirdi. Yapılan bu hareketi şiddetli kınadıklarını aktaran Nicer Hotel Voleybol, gerekli işlemlerin yapılması için yetkililere çağrıda bulundu.