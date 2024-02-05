Dündar karakteri ile Aldatmak dizisine dahil olan Emin Günenç kimdir?

Vahide Perçin, Ercan Kesal ve Mustafa Uğurlu gibi isimlerim başrollerinde olduğu Aldatmak dizisinin kadrosuna Emin Günenç dahil oldu. ATV’nin perşembe akşamlarına damga vuran dizisinde adı geçen Dündar’a hayat verecek Emin Günenç kimdir? İşte detaylar…

Emin Günenç kimdir?

Emin Günenç, 23 Temmuz 1994 tarihinde dünyaya geldi. Aslen Tekirdağ Şarköylü olan Günenç, Marmara Üniversitesi makine ressamlığı bölümünden mezun oldu. 8 yaşında başladığı futbolu, 18 yaşında yaşadığı sakatlığı nedeniyle bıraktı. Üniversiteden mezun olduktan sonra oyunculuk eğitimi aldı. Kanal D’de yayınlanan Bir Annenin Günahı dizisinde rol aldı.

Emin Günenç Survivor 2021 sezonunda mücadele eden isimlerden biriydi.

Rol aldığı projeler

- Kusursuz Kiracı

- Bir Annenin Günahı

-Üvey Anne