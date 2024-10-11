Dünya Bankası heyetinden TARSİM'e ziyaret

TARSİM'den yapılan açıklamaya göre, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (SEDDK) koordinasyonunda gerçekleşen ziyarette, TARSİM ve uygulamaları hakkında bilgi verildi.

Heyette, Dünya Bankası Kriz ve Afet Riski Finans Sektör Uzmanı Tatiana Skalon, Özbekistan Cumhuriyeti Gelecek Projeleri Ulusal Ajansı Birinci Müdür Yardımcısı Vyacheslav Pak ve Kazakistan Cumhuriyeti Finansal Piyasasını Düzenleme ve Geliştirme Ajansı Başkan Vekili Khadzhieva Maria Zhamalovna yer aldı.

Ziyaret sırasında yapılan toplantıya, SEDDK Grup Başkanı Melih Özbulut ve uzmanlar Ayşe Yar Okur ve Ramazan Küçükoğlu'nun yanı sıra, TARSİM Yönetim Kurulu Üyesi ve Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi Genel Müdürü Bekir Engürülü ile TARSİM heyeti katıldı.

Değişen iklim koşullarıyla artan doğal afetler karşısında tarımsal üretimin sürdürülebilirliği ve tarım sigortalarının öneminin vurgulandığı toplantıda ayrıca, Devlet Destekli Tarım Sigortaları Sistemi ve uygulamaları hakkında bilgi ve tecrübeler paylaşıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Engürülü, Türkiye'de olduğu kadar uluslararası alanda da takdir edilen TARSİM sisteminin, tarım sigortacılığı alanında dünya çapında bir rol model olduğunu belirtti.

Engürülü, Azerbaycan'da olduğu gibi Özbekistan ve Kazakistan'da da tarım sigortası sistemlerinin kurulmasına desteklerinin süreceğini aktardı ve heyetin sorularını yanıtladı.