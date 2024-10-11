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İstanbul'da kan donduran olay!  Yolda yürüyen 3 kişiyi bıçakladı, okula girmeye çalıştı

İstanbul Başakşehir'de korku filmlerini aratmayan bir olay yaşandı. 17 yaşındaki M.G., yolda yürüyen 3 kişiye bıçakla saldırıp yaraladı. M.G.'nin bilgisayar oyunlarından etkilenerek böyle bir eylem gerçekleştirdiği ve olay yerinde bulunan bir okula da girmeye çalıştığı öğrenildi.

Haber Merkezi
İHA
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İstanbul'da kan donduran olay!  Yolda yürüyen 3 kişiyi bıçakladı, okula girmeye çalıştı
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Olay, dün akşam saatlerinde Başakşehir ilçesi, Kayaşehir Mahallesi'nde gerçekleşti. İddiaya göre 17 yaşındaki M.G., Rabia Caddesi üzerinde yürüyen kişilere  bıçakla saldırarak yaraladı. Saldırı sonrasında ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıları hastanelere kaldırırken saldırgan olay yerinden kaçtı. 

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Saldırıdan önce hazırlanmış

M.G.'nin saldırıdan önce olay yerinde bulunan tenha bir noktada çantasından bıçak ve bir bez parçası çıkararak hazırlık yaptığı iddia edildi. M.G. daha sonra rastgele önüne çıkan 3 kişiyi bıçakladı. 

Okula girmeye çalıştı

M.G.'nin bilgisayar oyunlarından etkilenerek böyle bir eylem gerçekleştirdiği ve olay yerinde bulunan bir okula da girmeye çalıştığı öğrenildi.

17 yaşında olduğu öğrenilen M.G., polis ekiplerince yakalandı. Olayda yara alan E.Ç., S.Y., H.F.E. ambulans ile hastaneye kaldırıldı yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Emniyetteki işlemleri biten M.G. adliyeye sevk edildi.

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