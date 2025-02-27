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Dursun Çiçek’ten iddia: Mansur Yavaş'a ön seçimde ikinci bir aday çıkmayacak diye söz verilmiş

CHP'de yapılacak Cumhurbaşkanı adaylığı ön seçimi için önce aday olan ve kısa süre sonra bu kararından vazgeçen Dursun Çiçek, "Mansur Bey’e bir söz verilmiş, ikinci bir aday ön seçimde istenmiyor. Yani Mansur Yavaş istemediği için 2. bir aday çıkmayacak diye söz verilmiş" iddiasında bulundu.

Haber Merkezi
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Dursun Çiçek’ten iddia: Mansur Yavaş'a ön seçimde ikinci bir aday çıkmayacak diye söz verilmiş
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Dursun Çiçek, tv100'de Kübra Par'la Farklı Açılar programında önemli açıklamalarda bulundu. Çiçek, dikkat çeken bir iddiada bulunarak “Mansur Bey’e bir söz verilmiş, ikinci bir aday ön seçimde istenmiyor. Yani Mansur Yavaş istemediği için 2. bir aday çıkmayacak diye söz verilmiş” dedi.

Dursun Çiçek, şunları söyledi:
"Burada 2 temel düşünce var. Birincisi tek adayla referandum şeklinde gidip ön seçimden tek aday çıkarmak. Mansur Bey’e bir söz verilmiş, ikinci bir aday ön seçimde istenmiyor. Yani Mansur Yavaş istemediği için 2. bir aday çıkmayacak diye söz verilmiş. Bu Genel Merkezin aldığı bir karar. Sayın Kılıçdaroğlu’nun tek aday olduğu ve benim de milletvekili olduğum dönemde oy kullanmaya gitmedim. 'Ben tek adaylı seçimde oy kullanmam, seçeneğim yok' dedim. Aynı noktadayım. Yönteme itiraz olarak sandığa gitmeyi düşünmüyorum."

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