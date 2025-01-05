Düzenleme Ahmet Necdet Sezer'i etkiledi! Maaşı Abdullah Gül'den düşük kaldı

10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer’in ‘Cumhurbaşkanı emeklisi’ aylığı yeni zamla 99 bin 218 lira oldu. Sezer bu maaşla, emekli Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın 129 bin liralık aylığının da altına düştü. Sezer’in emekli aylığı kamudaki müdür maaşına denk geliyor.

Siyaset dışından gelen Sezer düzenlemeden olumsuz etkilendi

Sözcü'den Erdoğan Süzer'in haberine göre emekli olan cumhurbaşkanları, TBMM başkanları, başbakanlar, cumhurbaşkanı yardımcıları, bakanlar, bakan yardımcıları ve milletvekillerinin aylıkları cumhurbaşkanı ödeneğine göre belirleniyordu. Haziran 2022’de Cumhurbaşkanı maaşına yapılan yüzde 40.4 oranındaki zam tepkiler üzerine geri çekince emekli yöneticilerin zammı tehlikeye girdi. Bunun üzerine apar topar özel yasa çıkarılıp emekli Cumhurbaşkanları hariç bütün üst yöneticilerin emekli aylığı memur katsayısına endekslendi. Bu düzenleme bir tek siyaset dışından gelen Sezer’i olumsuz etkiledi.

Abdullah Gül 141 bin 397 TL maaş alıyor

Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül aynı zamanda Başbakan emeklisi olduğu için, 141 bin 397 lirayla daha yüksek olan Başbakan emeklisi aylığını alıyor. Kamuda valiler 147 bin, vali yardımcıları 104 bin, kaymakamlar 109 bin, genel müdürler 133 bin, genel müdür yardımcıları 110 bin, daire başkanları 101 bin ve bölge müdürleri 99 bin 500 lira maaş alıyor. Cumhurbaşkanı emeklisi Sezer’in aylığı, bürokratların altında kaldı.

Davutoğlu ve Yıldırım 141 bin 397 TL maaş alıyor

Yeni yapılan zamlarla eski başbakanlardan Tansu Çiller, Ahmet Davutoğlu ve Binali Yıldırım ile eski TBMM Başkanları Mustafa Şentop, İsmail Karaduman, İsmet Yılmaz, Cemil Çiçek’in emekli aylığı 141 bin 397 lira oldu.

Özal'ın eşi 106 bin TL alıyor

Vefat eden eski başbakanların eşleri (Saime Akbulut, Berna Yılmaz) ile merhum Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın eşi Semra Özal’ın dul aylıkları da 106 bin 48 liraya yükseldi. Yeni zamla birlikte vefat etmiş bakan ve milletvekillerinin hayatta kalan eşlerinin dul aylığı 96 bin 773 lira oldu. En düşük işçi emeklisinin dul eşine bağlanan aylık ise 10 bin 852 lirada kaldı.