'e-Devlet'teki kişisel veriler telefon uygulamaları üzerinden 200 liraya satılıyor'

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, siber dolandırıcıların son dönemde e-devlet üzerindeki milyonlarca kişinin bilgilerini, sadece 200 lira karşılığında isteyene verdiğini iddia ederek Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu’na çağrıda bulundu.

Karasu, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"e-Devlet'teki milyonlarca vatandaşımızın kişisel verileri telefon uygulamaları üzerinden satılıyor. Bu bir iddia değil gerçek. Dolandırıcılar bunu fütursuzca yapıyor. Telegram’da 200 lirayı ödeyen bir kişi, istediği her kişinin devlet sisteminde kayıt altında tutulan, yani e-Devlet, e-Nabız üzerindeki kişisel verilerine rahatça ulaşabiliyor. Soy ağacı, adres, GSM numarası, sağlık verileri, araç plakası gibi özel bilgilerine erişebiliyor. Kötü niyetli birinin elinde, hepiniz her türlü hırsızlık, kimlik hırsızlığı, dolandırıcılık suçundan mağdur olabilirsiniz. Rahatlıkla adınız kullanarak bankacılık suçları da işlenebilir. ‘Böyle bir şey olmaz’ diyorsanız Sayın Bakan, isterseniz sizin bilgilerinizi de öğrenebilirim. Daha önce devletin kozmik odalarına teröristleri soktunuz, sonra helallik istediniz. Şimdi de bu korkunç durumu sadece izlemekle yetiniyorsunuz. Uyumayın, bu aymazlığın hesabını sorun Sayın Bakan."