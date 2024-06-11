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Ege Denizi'nde Datça açıklarında 4 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi verilerine göre Ege Denizi'nde Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Haber Merkezi
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Ege Denizi'nde Datça açıklarında 4 büyüklüğünde deprem
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AFAD'dan yapılan açıklamaya göre Ege Denizi'nde Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

 Saat 09:17'de gerçekleşen depremin derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü.