EKK: Para politikasındaki sıkı duruş, maliye politikasıyla desteklenecek

ANKARA-EKONOMİ

Ekonomi Koordinasyon Kurulu’nun (EKK) 2024 içindeki üçüncü toplantısının ardından yapılan yazılı açıklamada, ekonomik programın unsurları sayılarak, kararlılıkla uygulanmaya devam edeceği belirtildi. Yerel seçimlerin ardından, hükümetin ekonomi programını sürdürüp sürdürülemeceğine yönelik tartışmalar açılmıştı.

Toplantının ardından yapılan yazılı açıklamada, ekonomik programın temel unsurları sayılarak, ihtiyatlı maliye politikası uygulandığı, sıkı para politikasının süreceği vurgulanırken, yapısal reformların hayata geçirileceği belirtildi.

Toplantıda, mevcut durum yanında, gelecekte ele alınması gereke önceliklerin de değerlendirildiği vurgulanırken, yapısal reformların da hayata geçirileceğinin altı çizildi.

İhtiyatlı maliye politikası uygulanıyor

Açıklamada, enflasyonda kalıcı düşüşün yılın ikinci yarısında başlayacağı, mevcut programla cari işlemler açığında düşüş gözlendiği belitilirken, sıkı para politikasının ihtiyatlı maliye politikası ile desteklendiği vurgulandı.

Yazılı açıklamada şunlar kaydedildi:

“Önümüzdeki dönemde OVP ve On İkinci Kalkınma Planı kapsamında belirlediğimiz politikalarımızı uygulamaya kararlılıkla devam edeceğiz. Temel önceliğimiz olan enflasyon ile mücadelemizi sürdürecek, Türkiye Yüzyılı vizyonu ile sürdürülebilir büyümeyi sağlayarak, sosyal refahı kalıcı olarak artıracağız.

2024 yılında özellikle dış ticaret dengesinde görülen iyileşmeyle beraber cari işlemler dengesinde de olumlu seyir devam etmektedir. Önümüzdeki dönemde desteklediğimiz nitelikli yatırımlar ile katma değerli üretimi artıracak ve cari açığı kalıcı olarak düşüreceğiz. Kamuda tasarruf tedbirleri ve harcamaların rasyonelleşmesi ile mali disiplini sürdüreceğiz. Verimliliği ve rekabet gücünü artırmaya yönelik yapısal reformlarımızı OVP takvimiyle uyumlu şekilde ilgili tüm kurumlarımızla iş birliği ve koordinasyon içinde hayata geçirmeye devam edeceğiz.”