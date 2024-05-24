Ekonominin kalbi NBE TV’de atıyor!
Yeni yüzleri, alanında uzman konukları, yeni ekranı, yeni programlarıyla NBE TV, doğruları aktarmaya devam ediyor.
Yeni yüzleri, alanında uzman konukları, yeni ekranı, yeni programlarıyla NBE TV, doğruları aktarmaya devam ediyor.
İlkeli ve bağımsız gazeteciliğin gururu ve ilk günkü heyecanımızla Türkiye’ye ekonomiyi ve daha fazlasını sunuyoruz.
Söylediysek doğrudur!
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