Ekrem İmamoğlu duyurdu: Şam ziyareti iptal edildi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Şam Valiliği'nin ziyareti iptal ettiğini duyurdu.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, gerçekleştirdiği açıklamada Türkiye Belediyeler Birliği heyetinin Şam ziyaretinin neden iptal edildiğini açıkladı.

İmamoğlu, açıklamasında “Türkiye Belediyeler Birliği ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi adına Şam'a heyetlerin gideceğini ifade etmiştim. Bu yönüyle de ciddi bir teknik ve bürokratik bir heyetimiz hazırlık yaptı ve Dışişleri Bakanlığı'yla da temas kurarak ilgili yazılarımızı yazarak Şam'a, başta Şam olmak üzere aslında Suriye'nin birçok şehrine ilerleyen zaman diliminde giderek niyetimizi de beyan ettik” dedi.

İmamoğlu, pazar günü saat 14.00 için Şam Valisi tarafından randevu verildiğini hatırlattı.

Ziyaret iptal edildi

Hazırlıkları başlattıklarını kaydeden İmamoğlu, konuşmasının devamında, “Ama ne yazık ki, buluşmanın randevu teyidinden sadece 6 saat sonra ilginç bir gelişme yaşandı ve o 6 saatte ne olduysa Şam Valiliği, yazılı olarak 'Türkiye Belediyeler Birliği heyetiyle görüşme Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ziyareti sonrasına ertelendi' diyerek randevuyu iptal etti” açıklamasında bulundu.