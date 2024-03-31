Ekrem İmamoğlu oyunu kullandı: 5 yıllık emeğin helalleşme anı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu, oyunu Beylikdüzü'ndeki Emin Yükseloğlu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde kullandı.

İmamoğlu'nun açıklamasından öne çıkanlar şöyle:

"Dilerim ve isterim ki bugün Ramazan ayının bütün güzel duygularının yaşandığı, oy kullanma esnasında ve sonrasında hiçbir sıkıntının olmadığı, sandık iradesinin sonuç neyse, vatandaşımız kime oy kullandıysa onun sonucun ilanıyla göreve başladığı bir seçim olsun. Bunlar ülkemiz demokrasisi açısından çok önemlidir. Seçimin problemsiz geçmesini diliyoruz.

Oyun sandığa atıldığı itibarıyla korunması şarttır. Bununla ilgili sorumlular bellidir. Sandığın muhafaza edilmesi şahitliğin ötesinde görev alan vatandaşlarımızla birlikte yürütülmekte. Oy sayım ve tasnif biçiminin sonuca dönüşmesinin hiçbir soruna yol açmadan dönüşmesini ilerleyen yıllarda yaşarız.

Bugün benim için de önemli bir gün, 5 yıllık emeğin helalleşme anı. Umarım hemşerilerimiz bu helalleşme duygusunu bana yaşatır."