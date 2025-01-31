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Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'tan teğmen paylaşımı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, diploma töreninden sonra kılıç çatarak "Mustafa Kemal'in Askerleriyiz" diyen 5 teğmenin TSK'den resmen ihraç edilmesine tepki gösterdi. İmamoğlu, "Bu karar, şehitlerimizin kemiklerini sızlatmıştır" ifadelerini kullandı. Mansur Yavaş ise "Mustafa Kemal’in Askerleriyiz” paylaşımını yaptı.

Haber Merkezi
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Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'tan teğmen paylaşımı
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Diploma töreninden sonra kılıç çatarak "Mustafa Kemal'in Askerleriyiz" diyen teğmenlerden 5'i, TSK'den resmen ihraç edildi. Karara tepki gösteren, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

İmamoğlu, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Tarihe utançla geçecek bir karar daha. 'Mustafa Kemal’in Askerleriyiz' dedikleri için Türk Silahlı Kuvvetlerimizden, Türkiye’nin en başarılı teğmenleri ihraç edildi. Ordumuz bu ülkenin kurucusu, ebedi Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün askeridir. Bu karar, Kurtuluş Savaşı’ndan bu yana ülkemizin birliği bütünlüğü için mücadele eden askerlerimizin anısına saygısızlıktır, gazilerimizi incitmiş, şehitlerimizin kemiklerini sızlatmıştır. Teğmenlerimizin yanındayız, yalnız bırakmayacağız."

Mansur Yavaş'tan paylaşım

Teğmenlerin ihraç edilmesiyle ilgili kararın açıklanmasının ardından Mansur Yavaş sosyal medya hesabından "Mustafa Kemal’in Askerleriyiz" paylaşımı yaptı. 

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