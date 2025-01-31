Son dakika: 5 teğmen TSK'dan ihraç edildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) duyurdu. 5 teğmene Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ayırma cezası verildi.

Milli Savunma Bakanlığı, kılıçlı yeminle ilgili haklarında Yüksek Disiplin Kurulu süreci başlatılan teğmenler hakkındaki kararı açıkladı.

Teğmenler Ebru Eroğlu, Batuhan Gazi Kılıç, Deniz Demirtaş, Talip İzzet Akarsu ve Serhat Gündar ihraç edildi.

MSB'den yapılan açıklamada şunlar denildi:

"Kara Harp Okulu Sancak Devir Teslim ve Mezuniyet Töreni sonrasında kamuoyuna yansıyan görüntülerin ardından başlatılan idari ve disiplin soruşturmaları kapsamında; Millî Savunma Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulu tarafından sıralı 3 disiplin amirine, Kara Kuvvetleri Yüksek Disiplin Kurulu tarafından 5 teğmene Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanunu ve Türk Silahlı Kuvvetleri Yüksek Disiplin Kurulları Yönetmeliği amir hükümleri ile diğer mezkûr mevzuat gereğince 'Silahlı Kuvvetlerden Ayırma Cezası' verilmiştir.

Önceliği müesses disiplinin muhafazası ve idamesi olan Türk Silahlı Kuvvetlerimizde; disipline aykırı hiçbir eylem, olay ve duruma müsamaha gösterilmeyeceğinden en ufak bir şüphe duyulmamalıdır."

Teğmenlerin avukatından açıklama: İtirazlar için başvurumuzu yapacağız

İhraç edilen teğmenler ihraç kararını idari yargıya götürebiliyor.

İhraç edilen Teğmenlerin avukatı Esra Yıldız itiraz sürecini başlatacaklarını dikkat çekerek, “Karara gerekli itirazlar için başvurumuzu yapacağız. Türkiye Cumhuriyeti’nin bir hukuk devleti olduğuna inanmak istiyoruz" dedi.

Teğmenlere soruşturma süreci nasıl başladı?

Kara Harp Okulu’nda 30 Ağustos 2024’te gerçekleşen mezuniyet töreninin ardından, bir grup teğmen kılıçla yemin etmiş, ardından da haklarında amirlerin ikazlarına rağmen planlı disiplinsizlik yapıldığı gerekçesiyle soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturmaya konu olay, 30 Ağustos’ta Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni’nde yaşandı.

Töreninin resmî kısmı bittikten sonra yeni mezun yüzlerce teğmen törenin yapıldığı sahanın ortasında toplandı. Ardından kılıç çekerek yemin etti, “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” sloganını attı.

Bu slogan, sosyal medyada kimi kesim tarafından büyük beğeni toplarken kimileri tarafından eleştirildi. Söz konusu anların videosunun sosyal medyada yayılmasının ardından eleştiriler başladı.

MSB, tartışmalar üzerine, yazılı açıklama yaparak, konunun incelendiğini 5 Eylül’de duyurdu. Bakanlık kaynakları, “Bahse konu olay her yönüyle incelenmektedir. İnceleme sonucunda yapılacak tespitlere göre; disiplin mevzuatı kapsamında kastı, kusuru, ihmali veya sorumluluğu olan personel hakkında gereken işlemler yapılacaktır” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan tepki göstermişti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 26 Eylül'de olayla ilgili yaptığı açıklamada "Bu mesele birkaç kendini bilmezin ne yazık ki ortaya koyduğu bir karmaşaydı" dedi.

Erdoğan ayrıca şu ifadeleri kullandı:

"Bu işin içerisindekiler kimlerse bunların hak ettikleri cezayı almasını temin edeceğiz. Burası kendini bilmezlerin at oynattığı bir meydan değil.

"Savunma Bakanımız ve Savunma Üniversitemizin başındaki hocamızla bir araya geldik, görüşmelerimizi yaptık ve inşallah en kısa zamanda bu işi neticeye ulaştıracağız."

Teğmenlere inceleme başlatılmasından sonra MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli "Milli Savunma Bakanlığı'nın kararına saygı duyuyorum" dedi.

CHP lideri Özgür Özel 16 Kasım'da yaptığı X paylaşımında "Bu ülkede Atatürk’e bağlılık sunmak ne zamandan beri suç sayılıyor? O teğmenler Atatürk’ün askeridir" mesajı verdi. Zafer Partisi teğmenler hakkında soruşturma açılmasının “hukuki hiçbir dayanağının bulunmadığını” savundu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları 18 Kasım'da basına yaptıkları değerlendirmede, "Organize şekilde hareket eden teğmenler ile kastı, kusuru, ihmali veya sorumluluğu olan diğer personelin" Yüksek Disiplin Kurulu'na (YDK) sevk edildiğini açıkladı.

İlk verilen bilgilerde disipline sevk edilenler arasında alternatif yemin törenini organize ettiği iddia edilen teğmenlerle birlikte bölük komutanı, tabur komutanı ve alay komutan vekilinin de olduğu belirtildi.

Bakanlık kaynakları işlem yapılan personel sayısının 10'un altında olduğunu söylendi.

Soruşturmanın, okunan metnin içeriği ve atılan sloganla ilgili olmadığını belirten kaynaklar, "Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Atatürk’le hiçbir sorunu olamaz" açıklamasını yaptı.

Meselenin "emre uyulmaması" olduğunu ifade eden MSB kaynakları, "Burada sorgulanan, disiplinsizlik ve bunun hangi motivasyonla yapıldığıdır" ifadelerini kullanmıştı.

Teğmenler Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edilmişti

Soruşturmada, Teğmen Ebru Eroğlu, Teğmen İzzet Talip Akarsu, Teğmen Serhat Gündar ve Teğmen Deniz Demirtaş’a “TSK’dan ayırma cezası verilmesi maksadıyla” Yüksek Disiplin Kurulu’na sevkine ilişkin tebligat yapıldığını bildirdi. Teğmen Batuhan Gazi Kılıç’ın da Yüksek Disiplin Kurulu’na sevkine ilişkin tebligat yapıldığını bildirdi.

Öğrencilerin metni okumak için yedi kez başvuruda bulunduğu ancak izin verilmediği ifade edildi.Disipline konu olan yeminin ilk kez 29 Ocak 1999’da Milli Savunma Üniversitesi Tören Yönergesi'ne eklendiği ve 29 Mart 2023’te yönergeden çıkartıldığı vurgulandı.