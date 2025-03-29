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Ekrem İmamoğlu'ndan Maltepe mitingine çağrı

Ekrem İmamoğlu, İstanbul Maltepe'de düzenlenecek mitinge katılım çağrısı yaptı. İmamoğlu, "Ben sizleri Silivri'den izleyeceğim ama tüm kalbimle, düşüncelerimle ve cümlelerimle sizlerle olacağım. İstanbul'un en büyük buluşmasında özgürlük, demokrasi, adalet için birlikte olalım" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi
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Ekrem İmamoğlu'ndan Maltepe mitingine çağrı
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CHP, İstanbul Büyükşehir Belesiyesi'ne yönelik operasyonlar ve Ekrem İmamoğlu başta olmak üzere belediye başkanlarının tutuklanmasına karşı saat 12.00'de Maltepe Sahil Miting Alanı'nda miting düzenleyecek.

Silivri'deki Marmara Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan İmamoğlu'nun sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda miting ile ilgili şu çağrı yapıldı:
"Benim kıymetli vatandaşlarım. Milyonlar oldunuz, sandıklara koştunuz. Bana çok güçlü bir yol haritası çizdiniz. Şimdi bayram arifesinde, Türkiye'nin ikinci yüzyılı yolculuğunun arifesinde, hep birlikte yola çıkacağız.

Çocuklarımızla, gençlerimizle, kadınlar, erkekler, hep birlikte İstanbul'un ve Türkiye'nin muhafızları olacağız. Ben sizleri Silivri'den izleyeceğim ama tüm kalbimle, düşüncelerimle ve cümlelerimle sizlerle olacağım. İstanbul'un en büyük buluşmasında özgürlük, demokrasi, adalet için birlikte olalım. Millet büyüktür.

'Dağ başını duman almış, yürüyelim arkadaşlar, güneş ufaktan şimdi doğar, yürüyelim arkadaşlar.' Sizi çok seviyorum. Her şey çok güzel olacak.
Büyük buluşma
29 Mart Cumartesi saat 12.00'de
Maltepe Sahil Miting Alanı'nda."

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