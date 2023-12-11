Ekrem İmamoğlu'ndan yaz saati uygulamasına tepki: Güvenlik sorununa yol açıyor

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaz saati uygulamasına tepki gösterdi.

Uygulamadan vazgeçilmesi gerektiğini belirten İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Bu anlamsız yaz saati uygulamasının hiçbir faydası olmadığı gibi, güvenlik sorununa yol açıyor, herkesi depresif hale getiriyor, çalışanı öğrenciyi güne kötü başlatıyor. ARTIK VAZGEÇİN BU UYGULAMADAN!"

Kış saati uygulaması ne zaman ve neden kaldırıldı?

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı kış saati uygulamasının kaldırılması için harekete geçmişti. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; gün ışığından daha fazla yararlanmak ve enerji tasarrufu sağlamak amacıyla 26 Mart 2016 tarihinden itibaren bütün yurtta saatlerin bir saat ileri alınması şeklinde başlayan yaz saati uygulamasının her yıl, yıl boyu sürdürülmesi kararlaştırıldı.