Ekrem İmamoğlu'nun avukatının avukatı da gözaltına alındı

Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun avukatı olan Mehmet Pehlivan'ın avukatı Yiğit Gökçehan Koçoğlu hakkında gözaltı kararı verildi. Gökçehan konu hakkında kendisine ait sosyal medya hesabından açıklama yayınladı.

Sayın vekilimin de yazdığı gibi sabah hakkımda gözaltı kararı olduğunu öğrenerek güne başladım.



İBB dosyası sürecinde hem Sayın Genel Sekreter Can Akın Çağlar’ın hem de Sayın Başkan Ekrem İmamoğlu’nun avukatı kıymetli meslektaşım Mehmet Pehlivan’ın avukatlığını yaptım.



Değerli… https://t.co/yBVC9TFv0O — Yiğit Gökçehan KOÇOĞLU (@ygokcehank) April 24, 2025

Gökçehan'ın açıklaması şu şekilde:

"Sayın vekilimin de yazdığı gibi sabah hakkımda gözaltı kararı olduğunu öğrenerek güne başladım.

İBB dosyası sürecinde hem Sayın Genel Sekreter Can Akın Çağlar’ın hem de Sayın Başkan Ekrem İmamoğlu’nun avukatı kıymetli meslektaşım Mehmet Pehlivan’ın avukatlığını yaptım.

Değerli meslektaşlarım Kazım Yiğit Akalın ve Serkan Günel’le birlikte bana yapılan bu operasyon kabul edilemez. Bizler mesleğimizi icra ediyoruz. Savunma tarih boyu susmadı ve hiçbir zaman da susmayacak.

21’inde Çağlayan’daydım. 22’sinde Antalya Adliyesi’ndeydim. 23’ünde Vatan’da ifadedeydim. Bugün de Adıyaman Adliyesi’ndeyim. Buradan alabilirsiniz ya da bekleyin, ben zaten duruşmam bitince İstanbul’a döneceğim. İfadeye kendim gelirim.

Kısacası ben mesleğimi icra ediyorum. Adliye her gün geldiğim yer. Beni çağırsanız zaten gelirdim ben. Bu karara gerek yoktu."

Murat Ongun'un avukatı da gözaltına alındı

İBB'ye gerçekleştirilen operasyonda Ekrem İmamoğlu ile gözaltına alınan ve tutuklanan İBB Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'un avukatı Serkan Günel de gözaltına alındı.

Günel, gözaltına alındığını sosyal medya hesabından duyurdu.

İBB’ye yönelik operasyonda Murat Ongun’un müdafii olarak başladığım süreçte şu anda gözaltına alınıyorum!

Savunma susturulamaz!

Gerçekler er ya da geç ortaya çıkar! — Serkan Günel (@serkangunel) April 24, 2025

Günel'in paylaşımı şu şekilde:

"İBB’ye yönelik operasyonda Murat Ongun’un müdafii olarak başladığım süreçte şu anda gözaltına alınıyorum! Savunma susturulamaz! Gerçekler er ya da geç ortaya çıkar!"