Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alındığı soruşturmalar: Özgür Özel’den gizli tanık tepkisi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da gözaltına alındığı yolsuzluk ve terör soruşturması sürüyor. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Saraçhane’deki İBB binasında gazetecilere soruşturma sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu.

“Ekrem İmamoğlu'na bükemediği bileği yargı sopasıyla kırmak için saldırıyorlar” diyen Özel, dosyada adı geçen isimler için, “Öyle isimler var ki, Ekrem başkana da soruyorlar ‘bunu tanıyor musun?’ diye. Herkes birbirine soruyor, bu nerden çıktı ,bu kim diye” ifadelerini kullandı.

“Ekrem Bey'in ihalelerde hiçbir imzası yok”

İmamoğlu’nun da suçlandığı iddialar için, “İBB’nin ismi anılan şirketlerine, ihale alan kim varsa, bunların isimleri alınmış ve hepsi evlerinden toplanmış” diyen Özel, “106 kişilik suç örgütü bir basit tanımdan ibaret. Ekrem Bey'in bu ihalelerde hiç imzası yok. Normalde belediye başkanları imza atmadıkları hiçbir ihaleden sorumlu tutulamaz. Tutarsanız Türkiye'de hiçbir belediye başkanı görevine devam edemez” değerlendirmesinde bulundu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde 325 müfettiş ve denetçinin görev yaptığını söyleyen Özel, İmamoğlu’nun her bir soruya cevap vermesinin mümkün olmadığını söyledi.

“Kanıt yok, işlemleri şaibeli hale getirecek gizli tanık var”

Savcılık tarafından hazırlanan dosyada kanıt olmadığını savunan Özel, “Elde işlemleri şaibeli hale getirecek gizli tanık var. Bazılarına hiçbir şey dememiş, o çocuğa soru da soramıyorlar. Tek suçu yönetim kurulunda olmak” diye konuştu.

Dosyada bir gizli tanığın, bir firma yetkilisini naylon faturayla suçladığını anlatan Özel, firma yetkilisinin de gözaltına alındıktan sonra şubeden serbest bırakıldığını iddia etti.