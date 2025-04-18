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Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğunun devamına karar verildi

İBB’ye yönelik "yolsuzluk" iddialarıyla başlatılan soruşturma kapsamında, Silivri’deki Marmara Cezaevi’nde tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu’nun tutukluluğunun devamına karar verildi.

Haber Merkezi
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Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğunun devamına karar verildi
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İBB'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan isimlerin tutukluluğuna itirazın değerlendirildiği duruşma bugün basına kapalı şekilde gerçekleşti. Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğuna yönelik itiraz için karar verildi. 

Sözcü'den Fırat Fıstık'ın haberine göre 8. Sulh Ceza Hakimliği tarafından verilen karar doğrultusunda, Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan İmamoğlu'nun tutukluluğuna devam edilecek. 

İmamoğlu 23 Mart'ta tutuklandı

İBB'ye yönelik yürütülen "terör" ve "yolsuzluk" soruşturması kapsamında 19 Mart'ta gözaltına alınan Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 23 Mart'ta tutuklandı.

İmamoğlu, İBB'ye yönelik "yolsuzluk" suçlamasından yürütülen soruşturma kapsamında, “ihaleye fesat, kişisel verileri kaydetme, rüşvet ve örgüt kurma” iddialarıyla tutuklanarak Silivri'deki Marmara Cezaevi'ne sevk edildi. Tutuklanmasının ardından İçişleri Bakanlığı kararıyla İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırıldı. 

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