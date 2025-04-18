İBB Kültür A.Ş. Müdürü Murat Abbas ev hapsi kararıyla adli kontrolle tahliye edildi

Halk TV’nin haberine göre Ekrem İmamoğlu ve İBB çalışanlarına yönelik 19 Mart’ta gözaltına alınıp daha sonra tutuklananlardan İBB Kültür A.Ş. Genel Müdürü Murat Abbas ev hapsi şeklinde adli kontrolle tahliye edildi.

Tutanak tutuldu

Aynı habere göre İBB’ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan isimlerin tutukluluğuna itirazın değerlendirildiği duruşmalarda, çok sayıda avukatın mahkeme salonlarına alınmadığı ortaya çıktı. Avukatlar duruma ilişkin bir tutanak tuttu.

İstanbul 1. ve 11. Sulh Ceza Hakimliklerinde görülen tutukluluğa itiraz duruşmalarına katılmak üzere İstanbul Adliyesi’ne giden avukatlar, mahkeme salonlarının bulunduğu bölüme girişlerinin engellendiğini belirtti.

Avukatlara herhangi bir yazılı karar gösterilmediği, kalem çalışanlarının da “mahkeme talimatı” olduğu gerekçesiyle girişe izin vermediği ifade edildi.

Duruşmalara alınmayan çok sayıda avukat bir tutanak hazırladı.

Tutanakta, avukatların mahkeme salonlarına alınmadığı, kalem personelinin sözlü talimatla avukatları engellediği, durumu belgeleyen herhangi bir yazılı kararın ise sunulmadığı bilgilerine yer verildi.

Murat Abbas kimdir?

1969 yılında İstanbul’da doğan Murat Abbas, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi’ni bitirdi. 1994’te BDO Denet’te denetim asistanı olarak çalışmaya başladı. PWC, Bosch, Siemens, Profilo Grubu, Superonline, Ticketturk şirketlerinde finansal kontrolör ve finans müdürlüğü görevlerini üstlendi.

1999 yılında müzik sektörüne giren, birçok radyo programında editörlük ve Pozitif Live’de genel müdür yardımcılığı yapan Murat Abbas, 2014’te Zorlu Holding’de Zorlu Performans Sanatları Merkezi’nden (PSM) sorumlu hissedar temsilcisi olarak çalışmaya başladı.

Mart 2015’te PSM Genel Müdürü olarak atanan Abbas, 6 senelik görevi boyunca kurumun kreatif, idari, organizasyon ve finans bölümlerinden sorumlu oldu.