Saraçhane davaları başladı: Aralarında öğrencilerin olduğu 189 kişi yargılanıyor

İBB soruşturmaları kapsamında Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu çok sayıda yöneticinin gözaltına alınması üzerine 19 Mart'ta başlayan Saraçhane eylemlerinde gözaltına alınan 189 kişinin yargılanmasına İstanbul 62. ve 65. Asliye Ceza mahkemelerinde başlandı.

Yargılananlar arasında eylemleri takip ederken gözaltına alınan ve bir süre tutuklu kalan 8 gazeteci de bulunuyor.

Saraçhane davalarının ilki görülüyor

Ekrem İmamoğlu'nun üniversite diplomasının iptal edilmesinden bir gün sonra çok sayıda belediye yöneticisiyle birlikte gözaltına alınması üzerine Saraçhane Meydanı ve çevresinde düzenlenen eylemlerde çoğu genç bini aşkın kişi gözaltına alınmış, 278 kişi de tutuklanmıştı. Tutuklanan 200'ün üzerinde kişi itirazlar üzerine tahliye edilirken, Saraçhane davalarının ilki İstanbul 62. ve 65. Asliye Ceza mahkemelerinde görülüyor.

Adliye çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı

İlk duruşmalar nedeniyle Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi çevresinde TOMA ve bariyerlerle çevik kuvvet önlem aldı.

Gazeteciler de yargılanıyor

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınması sonrası başlayan protesto eylemlerini takip ettiği için gazeteciler Bülent Kılıç, Yasin Akgül, Zeynep Kuray, Gökhan Kam, Kurtuluş Arı, Ali Onur Tosun, Hayri Tunç ve Emre Orman'ın da aralarında bulunduğu 99 kişi hakkında "kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama" iddiasıyla açılan davanın ilk duruşması İstanbul 62. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülüyor. Davada sanık sayısının fazla olması nedeniyle duruşma İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi salonunda görülüyor.

Saraçhane eylemlerini takip ederken gözaltına alınan 90 genç hakkında "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet" suçlamasıyla açılan davanın ilk duruşması da İstanbul Adliyesi 65. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülüyor. Bu duruşma da asliye ceza mahkemesi salonunun küçük olması nedeniyle 13. Ağır Ceza Mahkemesi salonunda görülüyor.

Berkay Gezgin de izliyor

Duruşmaları, aynı gösteriler gerekçe gösterilerek tutuklanan ve tutuklu bulunduğu sırada CHP Parti Meclisi üyeliğine seçilen Berkay Gezgin, CHP Genel Başkan yardımcıları Gökan Zeybek, Gökçe Gökçen, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kaboğlu, İtalya'dan Bolonya barosundan temsilciler, anne babalar, gazeteci örgütleri temsilcilerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda kişi izliyor.

Gözaltına alınanlar var

Öte yandan Çağlayan Adliyesi'ndeki duruşmasına girmek için çaba sarf eden bir gencin gözaltına alındığı öğrenildi. Gencin gözaltına alındığı anların görüntüsü ortaya çıktı.